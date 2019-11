Kiel. In der aktuellsten Ausgabe des Restaurantführers "Gault&Millau" sind fünf Köche aus Schleswig-Holstein neu in die Bundesliga der Kochkunst aufgestiegen. Sie erhielten 15 von 20 möglichen Punkten für ihre ambitionierte Küche und inspirierte Gerichte, teilte der Christian Verlag am Montag mit.

Die Aufsteiger sind demnach Mathias Apelt vom "Ahlmanns" in Kiel, René Dittrich vom "Alt-Wyk" in Wyk auf Föhr, Nico Mordhorst vom "Bärenkrug" in Molfsee, Oliver Pfahler vom "Balthazar" in Lübeck-Travemünde und Christopher Schlang vom "Bootshaus" in Weissenhaus. Insgesamt bewerteten die Tester 35 Restaurants im nördlichsten Bundesland, 30 Küchenchefs wurden mit einer oder mehreren Kochmützen ausgezeichnet.

Vier Köche bekommen 18 Punkte

Die besten Köche Schleswig-Holsteins mit jeweils 18 Punkten sind Jan-Philipp Berner und Johannes King vom „Söl’ring Hof“ in Rantum auf Sylt, Dirk Luther ("Meierei" in Glücksburg), Holger Bodendorf ("Bodendorf's" in Tinnum auf Sylt) und Christian Scharrer ("Courtier" in Weissenhaus). Scharrer war bis 2014 Küchenchef im Restaurant "Buddenbrooks" in Lübeck-Travemünde. Auch dort hatte er bereits 18 Punkte erhalten.

Der 1969 von den beiden Journalisten Henri Gault und Christian Millau gegründete Restaurantführer urteilt nach dem französischen Schulnotensystem von 0 bis 20 Punkten.

Das sind die besten Restaurants zwischen Nord- und Ostsee:

18 Punkte

Meierei Dirk Luther in Glücksburg

Bodendorf’s in Tinnum auf Sylt

Söl’ring Hof in Rantum auf Sylt

Courtier in Weissenhaus

17 Punkte

Orangerie in Timmendorfer Strand

16 Punkte

Ahlmanns in Kiel

Buddenbrooks in Lübeck

Robert Stolz in Plön

Hardy's und JM in Westerland auf Sylt

15 Punkte