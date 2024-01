Todesfall: Unerwartet früh verstorben - Wedel trauert um Trainer Arne Frank

Beliebter Cosmos-Trainer wird nur 53 Jahre alt. Auch an Wedeler Schulen war er aktiv. Bestürzung und Trauer in der Stadt sind groß.

Wedel. Viele Menschen in Wedel und Sportbegeisterte im Umland sind bestürzt. Der in der Region sehr beliebte Fußball-Trainer Arne Frank, der voller Engagement und Leidenschaft für seinen Lieblingssport auch Kurse in vielen Wedeler Schulen geleitet hat, ist plötzlich und unerwartet im Alter von nur 53 Jahren verstorben.

Der Verein Cosmos Wedel teilte via Facebook in großer Trauer mit: „Wir sind unfassbar traurig. SC Cosmos Wedel e.V. verliert einen tollen Menschen, Trainer und Freund. Unser Mitgefühl gilt der Familie von Arne. Wir wünschen viel Kraft in dieser schlimmen Zeit. Herzliches Beileid“

Cosmos Wedel trauert: Fußballtrainer Arne Frank stirbt mit 53 Jahren

Der Cosmos-Coach verstarb am Sonnabend, 13. Januar. „Als Trainer der 2. Herren und der B-Jugend sowie als Organisator und Teamleiter der Cosmos Fußball Camps und als Verantwortlicher für die Schul-AGs an der Albert-Schweitzer-Schule, der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule und der Gebrüder-Humboldt-Schule reißt sein Tod ein großes Loch in unsere Gemeinschaft“, schreiben die Clubverantwortlichen in einem Beitrag im sozialen Netzwerk. Die Fußballer kündigten zudem an, mit Trauerflor aufzulaufen.

Für viele sei auch der Wiederaufbau der Herren-Fußballmannschaft unvergessen, den er und sein Team ab 2008 begann und der 2011 mit dem Aufstieg in die Kreisliga und im Folgejahr mit dem Klassenerhalt endete. Einer der Verantwortlichen im Verein: „Er sagte mir einmal: ‚Mein Herz hat immer und wird immer für Cosmos Wedel schlagen.‘ Es hat leider aufgehört zu schlagen.“

Befreundeter Verein:„Ein wunderbarer Menschen mit großem Herzen“

Im September 2023 erhielt Frank für seine Verdienste um die Förderung der Fußball-Kultur in der Jugend vom Hamburger Fußball-Verband (HFV) die Sepp-Herberger-Urkunde in der Kategorie Schule und Verein. Frank hatte bisher etwa 4000 Wedeler Schulkindern den Fußballsport nähergebracht. Der Fußball transportiere laut HFV dabei Werte, Haltung und Regeln in der Gemeinschaft. Franks persönliche Viererkette sei gewesen: „Der Ball, das Kind, das Spiel, der Spaß.“

Auch das erste Herren-Team des Hetlinger MTV kondoliert: „Wir haben Arne immer als wunderbaren Menschen mit einem großen Herzen für unseren Sport kennen und schätzen gelernt. Mit Arne ist ein Typ aus unserem Kreis gegangen, der nicht zu ersetzen ist. Der Hetlinger MTV möchte den Angehörigen sein tief empfundenes Beileid aussprechen.“

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Wenn ich jemandem etwas beibringen will, muss ich das beherrschen“

Arne Frank lebte in Wedel, arbeitete als selbständiger Fußball-Coach und war auch Freizeitfußballer. Er absolvierte viele Lehrgänge und gab sein Wissen immer gern weiter. „Wenn ich jemandem etwas beibringen will, muss ich das lernen und beherrschen“ – so eines seiner Fußball-Credos. Frank war zudem jederzeit ein Ansprechpartner für seine Spieler und Kollegen.

Mehr zum Thema

Zwischen 2008 und 2012 war Frank bei den „Cosmonauten“ Trainer des Liga-Teams, zwei Jahre war er auch als Übungsleiter beim Moorreger SV beschäftigt (2015 bis 2017). In den Spielzeiten 2018/19 und 2019/2020 coachte er dann die Fußballer des TSV Holm, ehe er dann wieder zu seiner alten Liebe Cosmos Wedel zurückkehrte.