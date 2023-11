Neuer Recyclinghof in Wedel öffnet – zwei Jahre zu spät

Der neue Recyclinghof in Wedel am Kronskamp ist seit Freitag, 3. November, in Betrieb.

Wedel. Wer ab sofort im Kreis Pinneberg seine Abfälle zu einer Wertstoffannahmestelle der GAB (Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung) bringen möchte, hat nun eine dritte Anlaufstelle in Elbnähe. Denn am Freitag wurde der neue Recyclinghof in Wedel (Kronskamp 107) offiziell eröffnet. Den neue Recyclinghof hat umgehend seinen Betrieb aufgenommen. Die Eröffnung war ursprünglich schon für 2021 vorgesehen.

Durch die neue Anlage sollen laut gemeinsamer Pressemitteilung von GAB und Kreis Pinneberg der Recyclinghof in Tornesch (Hasenkamp 15) und die Wertstoffannahme in Quickborn (Güttloh) entlastet werden. Zudem werde Bürgerinnen und Bürgern im Westen des Kreisgebietes eine weitere Entsorgungsmöglichkeit angeboten.

Abfallentsorgung: Neuer Recyclinghof in Wedel sorgt für Entlastung

Diese Stoffe werden dort laut Unternehmen angenommen: Altholz, Alttextilien, Altreifen, Flaschenglas (weiß und bunt), Fliesen, Keramik, Hartkunststoffe (keine Verkaufsverpackungen), Metalle, Papier und Pappe, sortenreiner Bauschutt, Sperrmüll (Federkernmöbel, Matratzen, Teppiche etc.).

Bei der Anlieferung auf dem Recyclinghof wird von den Mitarbeitern Art und Menge der Abfälle begutachtet und individuell festgelegt, ob ein Entgelt zu zahlen ist. Preise können auf der Website entnommen werden:.

Wedeler Recyclinghof hat auch am Sonnabend geöffnet

Die Öffnungszeiten des neuen Hofes sind: Montags bis freitags von 8 bis 16.30 Uhr sowie sonnabends von von 8 bis 13 Uhr. Achtung: Zu Beginn wird ausschließlich Barzahlung akzeptiert, ein EC-Gerät werde nach Angaben der GAB zeitnah in Betrieb genommen.

Am Sonnabend, 2. Dezember, veranstalten die GAB und der Kreis Pinneberg zudem unter dem Motto „Zu schade für den Müll!“ zwischen 11 und 15 Uhr einen zweiten Flohmarkt auf dem Gelände in Quickborn. Nachdem die erste Auflage ein kleiner Sensationserfolg gewesen ist, sollen auch dieses mal die Erlöse aus dem Verkauf einem regionalen Verein aus dem Bereich Natur- und Umweltschutz zugehen. Die Vereine können sich noch bis zum 24. November online oder per E-Mail an flor@gab-umweltservice.de bewerben.

Weitere Informationen: www.gab-umweltservice.de/standorte