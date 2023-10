Wedel Nord: Heute stimmen Bürger über das Mega-Projekt mit neuen Wohnungen ab

Wedel Nord aus der Luft. Insgesamt sollen 53 Hektar Land in Wedels Norden Richtung Holm bebaut werden.

Wedel. Beim heutigen Bürgerentscheid über das Baugebiet Wedel Nord sind gut 27.500 wahlberechtigte Wedeler dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Es geht um Ja oder Nein. Entweder läuft die Planung der bis zu 1000 Wohnungen auf 53 Hektar Fläche im Norden der Stadt weiter – oder es kommt zu einem zweijährigen Planungsstopp.

Abgestimmt wird seit 8 Uhr. Die sieben Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet. Anschließend werden die Stimmen ausgezählt und das Ergebnis wird direkt verkündet.

Megaprojekt Wedel Nord: Wedeler entscheiden über Bauvorhaben

Darum geht es beim Baugebiet Wedel Nord: In einem ersten Bauabschnitt entlang der Straßen Am Steinberg und Voßhörntwiete sollen gut 500 Wohnungen gebaut werden.

In einem zweiten Abschnitt könnte noch einmal die gleiche Anzahl auf einer insgesamt 53 Hektar großen Fläche entstehen. Die Investoren, die Baufirmen Semmelhaack aus Elmshorn und Rehder aus Wedel, betonen, dass der zweite Bauabschnitt optional sei.

Die Positionen: Investoren wollen bezahlbaren Wohnraum in Wedel schaffen

Die Bauherren weisen auf die angespannte Wohnraumsituation in Wedel hin und möchten insbesondere bezahlbaren Wohnraum für Familien schaffen. Jede zweite Wohnung in den Mehrfamilienhäusern solle dabei öffentlich gefördert sein.

Die Investoren von Wedel Nord: Hartmut Thede (l., Semmelhaack) und Stephan Rehder (Rehder Immobilien).

Foto: Frederik Büll

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Gegner, die Bürgerinitiative „Nein zu Wedel Nord“ hatte mit über 2000 eingereichten Unterschriften den Bürgerentscheid erwirkt, befürchten eine immense Überlastung für die Stadt Wedel.

Gegener von Wedel Nord fürchten Verkehr und Kollaps der Infrastruktur

Das Mehr an Verkehr und Bewohnern sei nicht zu verkraften. Denn schon jetzt wäre die soziale Infrastruktur, etwa Schulen, Kitas, Sportvereine längst am Limit oder darüber hinaus.

Unterstützten auch die Aktion für den Erhalt des Bürgerentscheids in Schleswig-Holstein: Ratsfrau Valerie Wilms (l., WSI) und Arne Malsch (r.) von der Bürgerinitative „Nein zu Wedel Nord“.

Foto: Frederik Büll

Die hoch verschuldete Stadt könne sich einen derartigen Bevölkerungszuwachs einfach nicht leisten. Die zwei Jahre des Planungsstopps müssten genutzt werden, um tragfähige Konzepte, etwa für den Verkehr zu erstellen.

Der erste Bauabschnitt von Wedel Nord: Dort sollen etwa 500 Wohnungen entstehen. Westlich davon könnte sich ein zweiter Abschnitt Richtung Holm anschließen.

Foto: Stadt Wedel / Pinneberg

Bürgerentscheid: Hier wird gewählt, das sind die Kriterien

Gewählt wird an der Altstadt Schule, im Johann-Rist-Gymnasium, in der Moorwegschule, VHS, Albert-Schweitzer- und Gebrüder-Humboldt-Schule, sowie in der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule. Das jeweilige Abstimmungslokal ist auf der Abstimmungsbenachrichtigung, die bei den abstimmungsberechtigten Wedelern eingegangen sind, angegeben.

16 Prozent aller Wahlberechtigten müssen in der Mehrheit abgebildet sein, damit der Bürgerentscheid gültig ist. Die Frage des Bürgerentscheides lautet: „Sind Sie dafür, dass im Entwicklungsgebiet Wedel Nord mit der Ausnahme von Schulen und Kitas und bereits geltender Baurechte keine Planung und Bebauung stattfindet?“

Befürworter kreuzen „Nein“ an, Gegner „Ja“

Wer gegen die bisherige Planung des Projektes ist, muss auf die Abstimmungsfrage mit „Ja“ antworten – Befürworter der bisherigen Ausarbeitungen kreuzen dementsprechend „Nein“ an. Aus Sicht der Bürgerinitiative müssten also gut 4400 Wedeler mit „Ja“ stimmen, um die 16 Prozent zu erreichen.

Auf politischer Ebene war stets ausschließlich die Wedeler Soziale Initiative (WSI) als Ratsfraktion gegen das Bauprojekt Wedel Nord, das 2015 einem städtebaulich-landschaftsplanerischem Ideenwettbewerb entsprungen ist.

Wedel Nord: Der Bürgerentscheid zum Bauvorhaben läuft

Im Vorfeld des Bürgerentscheides hatte sich eine Politik-Allianz aus CDU, SPD, FDP und Linken gebildet, die sich klar für das Bauvorhaben aussprachen.

Die Grünen hätten bereits einen zweijährigen Planungssstopp über einen sogenannten Abhilfebeschluss des Rates favorisiert – doch im Sommer hatte sich dafür keine Mehrheit gefunden.