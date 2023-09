Weltreise-Motorrad in Wedel verschwunden: Diebe stehlen 25.000 Euro teure BMW

In Wedel haben Kriminelle eine kostbare Reise-Enduro gestohlen. Das auffällige Motorrad und die Täter werden von der Polizei gesucht.

Eine BMW R 1250 GS, hier ein ähnliches Modell bei einer Motorradmesse, ist in Wedel gestohlen worden. Das Zweirad in den Farben Weiß und Gold mit Pinneberger Kennzeichen wird nun gesucht.

Wedel. Dieses Motorrad ist eigentlich etwas für Abenteurer und Weltreisende – doch jetzt ist es in die Hände von Kriminellen geraten. Denn eine teure Reise-Enduro des Herstellers BMW haben Motorraddiebe in Wedel gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zum Verbleib der Maschine aus dem Kreis Pinneberg.

Nach Angaben der Ermittler vom Montag entwendeten die bislang noch unbekannten Täter die 25.000 Euro teure Maschine vom Typ BMW R 1250 GS Adventure schon am Freitag von einem Stellplatz an der Königsbergstraße.

Polizei Wedel: Weltreise-Motorrad: Diebe stehlen 25.000 Euro teure BMW

Die geländegängige BMW in der Farbe Weiß/Gold hat EIN Pinneberger Kennzeichen. Ihr Zeitwert wird auf die bereits genannten knapp 25.000 Euro geschätzt.

Die Tatzeit dürfte der Polizei zufolge zwischen 10 Uhr und 21 Uhr gelegen haben. Das Sachgebiet 5, komplexe Ermittlungen, der Kriminalpolizei in Pinneberg untersucht den Fall. Die Beamten bitten um Hinweise zu verdächtigen Personen an der BMW – auch in den Tagen zuvor.

Die Ermittler der Polizei sind unter der Rufnummer 04101/2020 oder per E-Mail SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de zu erreichen.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.