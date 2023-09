Beißattacke in Wedel: Hund greift an und reißt 90 Jahre alte Frau zu Boden

Das Tier soll die Seniorin unvermittelt in den Hals gebissen haben. Sie musste in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun den Halter.

Wedel. In Wedel ist es zu einer Beißattacke durch einen Hund gekommen. Den Polizeiangaben zufolge wurde eine 90 Jahre alte Frau am Hals verletzt und zu Boden gerissen. Sie musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht nun Hund, Halter und Zeugen.

Die ermittelnden Beamten stufen den Vorfall als „fahrlässige Körperverletzung durch einen Hundebiss“ ein. Die Attacke ereignete sich demnach bereits am Montag der vergangenen Woche – also dem 28. August. Das 90-jährige Opfer war an diesem Tag gegen 16 Uhr an der Straße Bei der Doppeleiche unterwegs, als es in Höhe der Einmündung zur Bahnhofstraße von einem Hund angegriffen wurde.

Beißattacke in Wedel: Hund reißt 90 Jahre alte Frau zu Boden

Der noch unbekannte Hund soll die Frau am Hals verletzt und zu Boden gerissen haben. Dem Opfer zufolge war das Tier dunkel und soll einem Schäferhund geähnelt haben. Der Hund soll zu einer Gruppe von fünf bis sechs jungen Menschen gehört haben, die sich an der Einmündung aufhielten und laut Polizei „augenscheinlich ihr Hab und Gut bei sich hatten“.

Nach der Beißattacke sollen ein Mann und eine Frau der verletzten Geschädigten angeboten haben, einen Rettungswagen zu rufen. Schließlich haben die beiden die Frau dann in eine Arztpraxis begleitet. Die 90 Jahre alte Wedelerin wurde für eine Nacht im Krankenhaus stationär aufgenommen.

Polizei in Wedel sucht nun Zeugen und Hundehalter

Nun sucht die Polizei in Wedel weitere Zeugen. Die Angehörigen der Gruppe sollen zwischen Mitte und Ende 20 gewesen sein. Die Frau aus der Gruppe hatte dunkle Haare. Das Polizeirevier Wedel bittet den oder die Hundehalter sowie mögliche Zeugen um Kontaktaufnahme unter 04103/50180.

