Beachclub Elbe: Wedels Strand soll schöner werden – das sind die neuen Pläne

Die Stadt will eine Millionensumme in den Umbau investieren. Was genau geplant wird – und warum die Idee nicht unumstritten ist.

Wedel. Das Strandbad in Wedel zählt schon jetzt zu den beliebtesten Plätzen in der Stadt – und bald soll es noch schöner werden. Die Stadt will eine Millionensumme investieren. Das Areal grenzt direkt an die Elbe, es gibt unter anderem den Beachclub 28 Grad und einen Sandabschnitt, der zum Entspannen an der Elbe einlädt.

Kinder können auf einem Spielplatz toben, es gibt vor dem Deich auf grüner Wiese auch Grillgelegenheiten. Kurzum: Wedeler und auch Gäste der Stadt genießen maritimes Flair auf der Westseite des Schulauer Hafens.

Strandbad an der Elbe: Trotz mieser Finanzlage – Wedel möchte investieren

Für 1,4 Millionen Euro soll das Strandbad umgebaut werden. Die Planungen zur Umgestaltung, Teil des Hafen-Umbaus, sollen vom Planungsausschuss der Stadt fortgeführt werden. Bereits im Juni war neuer Sand in die Bucht gespült worden.

Das Strandbad Wedel ist ein kleines Naherholungsgebiet direkt an der Elbe. Die Verwaltung möchte das Gelände gern umgestalten.

Foto: Frederik Büll

Die Gesamtziele laut Verwaltung: Aufwertung der Stadtkante zur Elbe sowie eine Attraktivitätssteigerung des Schulauer Hafens und der Maritimen Meile. So steht es in der Beschlussvorlage, die die Wedeler Politiker am 12. September beschäftigt.

Stadt Wedel will das Strandbad verschönern – mit Fördermitteln

Bei einem Haushaltsdefizit, das schon bald in den dreistelligen Millionen-Bereich reichen könnte – und einem vom Land mit Bauchschmerzen genehmigten Entwurf für das Jahr 2023, der ein Minus von gut 13 Millionen Euro aufweist, wirken solche Investitionen für viele Politiker zumindest diskutabel.

So stellt sich die Stadt Wedel die Umgestaltung am Strandbad vor. Es soll unter anderem neue Treppen, Rampen und Wege geben.

Foto: Stadt Wedel/Bruun & Möllers GmbH & Co.KG

Allerdings: Laut Verwaltung laufen Finanzierung und Umsetzung über den Landestopf der Städtebauförderung. An dem bereits bestehenden Treuhandvermögen ist Wedel neben Bund und Land zu einem Drittel beteiligt.

Wedeler Strandbad ist Teil des Sanierungsgebietes Schulauer Hafen

Würde der Umbau nicht beschlossen werden, würde nur ein Drittel in den Haushalt der Stadt zurückfließen. Eine Neugestaltung des Strandbads müsste in diesem Fall von der Stadt komplett übernommen werden.

Am Strand können Besucher das Elbpanorama genießen.

Foto: Frederik Büll

Die Verwaltung schreibt in ihrer Empfehlung: „Die städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Umgestaltung des Strandbads“ ist im durch den Rat der Stadt Wedel beschlossenen Rahmenplan „Stadthafen Wedel/Schulauer Hafen“ eine wichtige umzusetzende Maßnahme.“ Auf dieser Grundlage stelle die punktuelle Aufwertung dieser Flächen eine weitere Verbesserung der Naherholungsfunktion in diesem Bereich Wedels dar.

Schwerpunkte sind neue Eingänge, Wege und eine barrierefreie Rampe

Die Schwerpunkte liegen dabei in den Eingangs- und Übergangsbereichen, zudem soll ein zentraler Fahrradabstellplatz entstehen. Eine Treppe zur Deichquerung und eine barrierefreie Rampe sind beispielsweise mit 350.000 Euro Kosten eingeplant.

Am Strandbad Wedel hat bei gutem Wetter auch der Beachclub 28 Grad geöffnet.

Foto: Frederik Büll

Umbau Strandbad in Wedel: Koten von 1,4 Millionen Euro geplant

Die Spielflächen sollen für eine Nettosumme von geschätzt 85.000 Euro überarbeitet werden. Die Neustrukturierung der Wege kostet rund 180.000 Euro. Pflanzen, damit durch den Wind möglichst kein Sand auf das Areal gelangt, kosten 15.000 Euro. Insgesamt sind acht unterschiedliche Maßnahmen geplant, die zum jetzigen Stand mit dem eingeplanten Budget finanziert werden könnten.

Für Kinder gibt es bereits einige Spielmöglichkeiten. Diese sollen nach dem Willen der Stadt noch erweitert werden.

Foto: Frederik Büll

Der Bereich des Strandbads Wedel sei einer der meist frequentierten Orte der Stadt. Er wird vor allem zur Naherholung genutzt. „Neben Familien mit Kindern sind Jugendliche und Erwachsene die Zielgruppe zur Nutzung dieser Flächen. Grundsätzlich stellt der Bereich ein breites Angebot für alle Altersgruppen zur Verfügung. Jedoch sind einige Teilbereiche in die Jahre gekommen oder werden bisher durch Provisorien geprägt“, heißt in der Beschlussvorlage.