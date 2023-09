Stadtwerke: Bauarbeiten an Elbe - Hafenstraße in Wedel länger gesperrt

Autofahrer müssen weiterhin Umwege in Kauf nehmen – noch einen weiteren Monat. Warum das Wetter eine Rolle bei der Verzögerung spielt.

Stadtwerke Wedel Bauarbeiten an Elbe: Hafenstraße in Wedel länger gesperrt

Wedel. Am Schulauer Hafen in Wedel müssen sich Autofahrer unweit der Elbe weiter auf Umwege einstellen: Die Tiefbauarbeiten der Stadtwerke im letzten Bauabschnitt an der Hafenstraße dauern länger als geplant. Es werden Fernwärmeversorgungsleitungen im Bereich Elbpark verlegt.

Zwischen Elbstraße und Strandweg sollte die Straße vom 31. Juli bis Mitte September voll gesperrt sein. Die Tiefbauarbeiten werden im Fahrbahnbereich nun aber doch noch bis Anfang Oktober dauern, wie die Stadtwerke Wedel bekannt geben.

Bauarbeiten im Fernwärmenetz: Hafenstraße in Wedel bleibt länger gesperrt

„Die aktuelle Vollsperrung ab Elbstraße wird daher weiterhin aufrechterhalten. Anschließend werden sich die Arbeiten in die Gehwegbereiche verlagern“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Grund für die Verzögerungen seien die starken Regenfälle gewesen.

Darüber hinaus werde die Oberfläche der Fahrbahn über die komplette Länge ab Elbpark bis Schulauer Straße halbseitig erneuert. Das erfordere eine vorübergehende Erweiterung der Vollsperrung der Hafenstraße ab Elbpark bis Schulauer Straße. Während der abschließenden Asphaltierung werde eine Überfahrt zudem für circa drei Tage nicht möglich sein.

Danach führen die Stadtwerke ihre Arbeiten in den Nebenflächen fort. Die Stadtwerke bitten Anwohner und andere Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Anwohner mögen weiterhin die Mülltonnen jeweils am Tag vor Abholung bis 15 Uhr an die Bauabsperrung für den Weitertransport zu stellen,

Jener Fernwärmeleitungsabschnitt wird in den bereits verlegten Fernwärmeleitungsabschnitt eingebunden, es werden Anschlüsse zu den neuen Wohngebäuden gelegt. Anwohner können aus südlicher Richtung die Hafenstraße bis Hausnummer 32 mit dem Auto erreichen – auch die Anfahrt durch Lieferanten und Abholer ist in diesem Abschnitt möglich.

Rückfragen: Telefon 04103/805 119 oder per E-Mail an a.mielke@stadtwerke-wedel.de.