Wedel: Harte Klänge, weiche Herzen - das bietet das Sommerfestival der Villa

Foto: Valentin Oeckinghaus / All My Days

Sommerfest für Musik-Fans in Wedel: Die Hamburger Band Heartliners tritt in der Villa auf.

Kultur in Wedel Harte Klänge, weiche Herzen: Sommerfestival in der Villa

Wedel. Die Villa in Wedel wird gestürmt. Und das ist sogar gewollt: Gleich elf Bands nutzen das zweitägige Sommerfest im Kultur und BeratungszentrumDie Villa als ihre Bühne, um gemeinsam mit Fans der härteren musikalischen Gangart eine wilde Party im und am schmucken Gebäude an der Mühlenstraße 35 zu feiern.

Das Fest beginnt an diesem Freitag, 25. August, um 19 Uhr. Tag zwei startet dann am Sonnabend, 26. August, bereits um 14 Uhr. Gefeiert wird bis in die Nacht hinein. Auf die Ohren gibt es unter anderem Metal, Punk und Hardcore. Mit den Band-Mitgliedern von Rasta Knast treten am Sonnabend sogar echte Szenelegenden in der Villa auf.

Sommerfest in der Villa: „Gehörgänge freiblasen“ in Wedeler Kulturstätte

Auf ihrer Homepage schreibt die „Musikinitiative Die Villa“ zum Programm, dass sich nicht weniger als elf Bands versammeln würden, „um dem geneigten Publikum musikalisch kräftig die Leviten zu lesen. Am Freitag spielt die Hardcore-Band Yard Bomb (Hamburg/Wedel), um die „Gehörgänge frei zu blasen“. Bereits seit mehr als zehn Jahren sei diese Gruppe in der Szene etabliert..

Die Villa in Wedel ist ein Kulturzentrum und eine soziale Einrichtung, die von der Stadt Wedel betrieben wird.

Foto: Stadt Wedel / Sven Kamin

Es folgt um etwa 20.50 Uhr die Wedeler Gruppe Backpain – im gleichen Genre. Die Konzertbesucher sollen „im Hardcore-Dreieck springen“ und die Gäste „mit ihren jüngst online veröffentlichten Songs endgültig auf Moshpit-Betriebstemperatur bringen.“ Moshpits sind bekanntlich sich bildende Kreise in den Zuschauerreihen, in denen die Fans ausgelassen gegeneinanderspringen – aber es geht meist fair zu: Stürzenden Menschen wird im Optimalfall sofort wieder auf die Beine geholfen.

Sommerfest in Villa: Auch Szenegrößen geben sich die Ehre

Danach legt dann die Punk-Hardcoreband Atom Atom aus Hamburg los (circa 21.40 Uhr) los, ehe anschließend die Bremer Gruppe Killbite (Crast-Metal) die Besucher musikalisch bis zum Ende des ersten Tages begleitet.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der Mitteilung wird geschwärmt: „Treibende Riffs in tiefsten Tonlagen werfen einen düsteren Bassteppich über die Headbanger vor der Bühne, und wo der Shouter seine politisch-dystopischen Texte hingrollt, wächst kein Gras mehr.“ Headbanger bewegen ihren Kopf schwungvoll zum Rhythmus der Musik – im besten Fall mit einer wilden Metal-Mähne.

Am Sonnabend beginnt das Villa-Sommerfest mit der Band MoVi (Wedel) um 16 Uhr. Der Musikstil? Scheint ein großes Geheimnis. Er wird vorher jedenfalls nicht verraten. Es folgen Dead Shepherd (16.50 Uhr, Anarcho-Rock, Hartenholm), Bolzen Höxter (17.50 Uhr, Anarcho-Pop-Punk, St. Pauli), Cattlebat (19.30 Uhr, Stoner-Rock, Flensburg), Mudhead (20.30 Uhr, Hardcore-Punk, Trash, Crossover, Rotenburg/Wümme) und die Heartliners (21.40 Uhr, Punkrock, Hamburg).

Wedel: Beim Sommerfest tritt auch die Kult-Band Rasta Knast auf

Ein gutes Stündchen später kommen dann die Headliner von Rasta Knast (Celle/Hannover) auf die Bühne, um den musikalischen Rauswurf einzuleiten. Die Band gebe dem bereits weichgerammten Publikum mit melodischem, dreckigen und energiegeladenen Schwedenpunk und intelligenten, zumeist deutschen Texten für dieses Sommerfest den Rest. Bei dieser Genregröße sei jeder Song ein Hit, werben die Veranstalter. Schon seit 1997 hämmert Rasta Knast los.

Möglich sei die Ausrichtung des Festes nur durch die ehrenamtliche Arbeitskraft der vielen freiwilligen Helfenden der Musikinitiative der Villa und durch die freundliche Unterstützung der Amschlerstiftung Wedel, erklären die Organisatoren in einer Mitteilung.

Der Eintritt für das Sommerfest in der Villa beträgt am Freitag zehn Euro an der Abendkasse. Am Sonnabend ist der Eintritt frei. Es gibt Grillwurst aus der Region oder auch vegane Hot-Dogs. Im Gartenbereich am Mühlenteich sind auch ein Kaffee- und Kuchen-Buffet und ein Stand mit Fassbier aufgebaut, um Hunger und Durst zu löschen. Am oberen Tresen des Veranstaltungsraumes gibt es zudem alkoholfreie Getränke – und Flaschenbier.