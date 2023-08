Wedel. Auf dem Theaterschiff „Batavia“ in Wedel steht Kunst hoch im Kurs. Zwischen dem 18. August und dem 30. September vielleicht sogar noch ein kleines Stück mehr als sonst. Das 30. Kleinkunstfestival lässt wieder viele leidenschaftliche Künstler und ihr Publikum am Brooksdamm zusammenkommen.

Den Auftakt am Freitag, 18. August, macht der Kabarettist Peter Vollmer, der traditionell das Kleinkunstfestival in Wedel eröffnet, der komödiantisch mit dem Thema der Geschlechterrollen jongliert. „ER darf machen, was SIE will“, heißt sein Programm. Los geht es am Freitag und auch am Sonnabend, 19. August, um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 24 Euro.

„Batavia“ in Wedel: Das Kleinkunstfestival wird traditionell von, Peter Vollmer eröffnet.

Foto: Peter Vollmer

Kultur in Wedel: Theaterschiff „Batavia“ bittet zum Kleinkunstfestival

Um Beziehungen, Hass, Scheidungsrichter und mehr geht es auch bei Max Beier, der in Anspielung auf Law & Order – englisch für Gesetz und Recht – sein Programm „Love and Order“ präsentiert. Er tritt am Freitag, 8. September, ab 19.30 Uhr auf der Wedeler „Batavia“ auf (24 Euro).

Klavierkabarettist Daniel Helfrich thematisiert ebenfalls Trennungen, verpackt als „Trennkost ist kein Abschiedsessen“ (Freitag, 15. September, 19.30 Uhr, 22 Euro).

Das Trio Hafennacht veranstaltet einen nordisch-poetischen Musikabend

Nordisch-poetisch und maritim soll es dann eine Woche später zugehen, wenn das Trio Hafennacht Musik macht – angereichert mit einer Prise Selbstironie (Freitag und Sonnabend, 25.8/26.8, 19.30 Uhr, 27 Euro). Uschi Wittich singt, Erk Baren spielt Gitarre, Heiko Quistorf lässt das Schifferklavier erklingen.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kleinkunstfestival: Das Trio Hafennacht macht Station auf der „Batavia“ in Wedel.

Foto: Hafennacht

„Steife Brise“ beim Kleinkunstfestival: Improvisation ist gefragt

Und es geht weiter mit der Sehnsucht nach dem Meer: Die Schauspieler des Improvisationstheaters Steife Brise beweisen ihre gewitzte Spontaneität auf der Bühne und beweisen, dass es auch ohne strenges Drehbuch funktionieren kann. Die Show „Geschichten wie das Meer“ beginnt am Sonnabend, 16. September, um 19.30 Uhr (24 Euro).

Batavia: Wie Wedels Kulturdampfer auf Kurs bleiben soll

Wedel: Pippi Langstrumpf tobt über den Kulturdampfer Batavia

„Batavia“-Jubiläum: Wedels Kult-Dampfer wird 50 Jahre alt

"Geschichten wie das Meer" auf dem Theaterschiff „Batavia“: Die Improvisationscrew Steife Brise ist in Wedel zu Gast.

Foto: Steife Brise

Prokrastination ist das Fachwort fürs Aufschieben von wichtigen und unwichtigen Dingen. Davon kann Jan-Peter Petersen zumindest auf der Bühne ein Lied singen.

Mit scharfsinnigem Humor weist er auf die weitreichenden Folgen dieser problematischen Nicht-Handlungsweise hin. Der Vortrag beginnt am Freitag, 22. September, um 19.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es für 27 Euro.

Wedeler Kleinkunstfestival: Zum 30. Mal auf dem Theaterschiff „Batavia“

Zum Abschluss des 30. Kleinkunstfestivals auf der „Batavia“ sind dann die beiden an der moralischen Gürtellinie wandelnden Kabarettisten Kerim Pamuk und Lutz von Rosenberg Lipinsky Gäste. Am Sonnabend, 30. September, reden sie sich von 19.30 Uhr für einen Eintrittspreis von 24 Euro um Kopf und Kragen. „Gemeinsam spalten – Brüder im Geiste 2“, heißt das Programm.

In ihrem ersten Programm hatten die beiden das heikle Thema Religion humorvoll beäugt und Christentum und Islam dem Publikum im launigen Zwiegespräch nähergebracht.

Tickets und weitere Informationen: www.batavia-wedel.de