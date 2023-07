Wedel Messerattacke auf Mann – Opfer wird an der Hand verletzt

Nach einem Messerangriff auf einen 42 Jahre alten Mann in Wedel sucht die Polizei nach Zeugen (Symbolbild).

Nach einem Streit griffen drei Männer einen 42-Jährigen mit einem Messer an. Das Opfer kam in eine Klinik. Was die Polizei bisher weiß.