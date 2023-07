Wohngebiet Wedel Nord: Politiker wollen Bürger entscheiden lassen

Wedel. Der Ratssaal und die Empore für die Zuschauer waren bis auf den letzten Platz gefüllt. Denn: Auf der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause stand unter anderem das bedeutende Thema Wedel Nord.

Am Sonntag, 8. Oktober, stimmen die Wedeler in einem Bürgerentscheid über einen zweijährigen Planungsstopp ab. Die Grünen-Fraktion um die Vorsitzende Dagmar Süß hatte im Vorfeld erklärt für den sogenannten Abhilfebeschluss zu stimmen.

Doch die Mehrheit der 35 anwesenden Ratsmitgliedern war gegen den Beschluss – und somit das Bürgerbegehren überflüssig gemacht hätte.

Wedel Nord: Politiker wollen die Bürger abstimmen lassen

Neben den neun anwesenden Fraktionsmitgliedern der Grünen stimmten auch die fünf Ratsfrauen- und Herren der Wedeler Sozialen Initiative – die Wählergemeinschaft ist von Anbeginn gegen Wedel Nord – mit Ja. Doch die Mehrheit aus CDU, SPD, FDP und Linke war mit 21 Nein-Stimmen dagegen.

In der Diskussion zuvor positionierte sich sogar Bürgermeister Gernot Kaser klar: „Ich plädiere dafür, die Planung für zwei Jahre auszusetzen. Wedel Nord – ja, aber mit einem anderen Gesicht.“ Doch die Mehrheit der Politiker sah es anders.

Mehrheit für den „basisdemokratischen“ Gedanken

SPD-Fraktionsvorsitzende Stefan Grasedieck meinte vor der Abstimmung: „Ich kann nicht nachvollziehen, warum hier nicht konkrete Entscheidungsgrundlagen geschaffen werden sollen.“ Daran anknüpfend könnten Politik, Stadtverwaltung und weitere Beteiligte konkrete Entscheidungen treffen.

Mit einem Abhilfebeschluss würden „notwendige und richtungsweisende Entscheidungen lediglich verschoben“ werden, so der Sozialdemokrat. Auch die CDU, mit 13 Ratsmitgliedern größte Fraktion im Stadtparlament, wollte nicht zustimmen.

Nun müsse „ein vernünftiges Verkehrskonzept“ entwickelt werden

Die Fraktionsvorsitzende Julia Fisauli-Aalto hob den basisdemokratischen Gedanken vor. Die Bürger selbst sollen letztlich entscheiden, und die Zeit bis dahin auch für die Informationsbeschaffung nutzen. „Es kursieren so viele Gerüchte über Wedel Nord. Es muss nun gut und richtig geplant werden und strukturiert vorgegangen werden, um etwa ein vernünftiges Verkehrskonzept zu entwickeln“, so Fisauli-Aalto.

Der demokratische Grundgedanke und die Furcht davor, dass die kommenden zwei Jahres gar nicht mehr planen zu dürfen, war auch bei der FDP-Fraktion und der Linken, die mit zwei Ratsherren keine Fraktionsstärke mehr hat, das Hauptargument, gegen den Beschluss zu bestimmen.

In zwei Bauabschnitten sollen bis zu 1000 Wohnungen auf 53 Hektar entstehen. Möglicherweise sollen dabei jedoch erst einmal knapp die Hälfte entstehen. Im vom Rat beschlossenen Rahmenplan vom November 2021 ist allerdings das Gesamtprojekt beschlossen worden.

Ganz zu Beginn der Beratungen hatte Arne Malsch, eines der drei vertretungsberechtigten Mitgliedern der Bürgerinitiative, einen flammenden Appell gehalten: „Braucht Wedel Wachstum? Ja! Aber: Nein zu Wedel Nord““

Bürgerinitiative: „Wedel soll wachsen, aber nicht wuchern“

Wedel solle wachsen. „Aber nicht wuchern“, sagte er. Es gebe keine Rahmenbedingungen, dass aktuell hier lebende Wedeler von dem Bauprojekt nur wenig profitieren würden. „Die Infrastruktur wird belastet und überlastet“.

Die Infoveranstaltung im September 2021und die Bürgerbeteiligung an diesem Bauvorhaben sei eine „Alibiveranstaltung“. Malsch sprach in Bezug auf die Verwaltung von der Haltung „Augen zu und durch, das bei anderen Projekten“ in der Stadt „nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Er nannte den Hafen mit „massiven Planungsfehlern“.

Baugebiet Wedel Nord: Gegner mahnen fehlendes Verkehrskonzept an

Vor allem das fehlende Verkehrskonzept stößt den Wedel-Nord-Gegnern auf. Und an die Politiker gerichtet sagte Malsch: „Früher hieß es, dass es Wedel Nord nur mit einer Nordumgehung geben soll. Als dann klar war, dass es die nicht geben wird“, hätten die Fraktionen Wedel Nord trotzdem gewollt.

Diesen Widerspruch mahnte er an an. Generell gelte viel zu sehr bei diesem Projekt das „Prinzip Hoffnung“. Schon jetzt seien „Kitas und Sportstätten überfüllt“. Doch da bereits nach der internen Ratssitzung am Montag, 17. Juli, das politische Stimmungsbild ergeben habe, dass der Abhilfebeschluss nicht durchkäme, sagte Malsch schon kämpferisch: „Wir sehen uns zum Bürgerentscheid am 8. Oktober!“