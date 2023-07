Bahnhof Wedel: Deutsche Bahn vergisst Blindenstreifen – und reagiert jetzt

Seit Monaten fehlt der taktile Leitstreifen am Bahnsteig. Nun entschuldigt sich der Konzern und kündigt ein Ende der Gefahr an.

Wedel. Erst vergessen, jetzt vergeben? Nachdem die Deutsche Bahn bei einer Sanierung am Wedeler Bahnhof die sogenannten taktilen Leitstreifen vergessen hatte, ist nun eine Korrektur angekündigt worden. Gegenüber dem Abendblatt hatte sich zuvor der erblindete Wedeler Volker König vehement über die unvollständige Sanierung beschwert. Nun soll am S-Bahnhof in Wedel nachgerüstet werden.

Kurzum: Ein Blindenleitstreifen am Bahnsteig soll jetzt wieder hergestellt werden, nachdem er zuvor entfernt worden war. In einer Mitteilung des Bahnhofsmanagements Hamburg der DB Station & Service AG heißt es: „Unsere Anlagenverantwortlichen haben in einer Sperrpause im April 2023 die Gelegenheit genutzt, um die angegriffene Bahnsteigkante mit dem Belag provisorisch zu erneuern.“

S-Bahnhof Wedel: DB kündigt Rückkehr des Blindenleitstreifens an

Und weiter: „Wir haben die erforderlichen Schritte zur Erneuerung des Blindenleitstreifen eingeleitet, welcher ab dem 17. Juli 2023 auf dem betreffenden Bahnsteig installiert werden soll.“

Unterstützung bei seiner Beschwerde erhielt der 78 Jahre alte König auch von der Wedeler SPD, die im Rathaus während der vergangenen Sitzung des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses Ende Juni und auch bei der Deutschen Bahn nachgehakt hatte. Betreiber des Nahverkehrs ist die S-Bahn-Hamburg GmbH, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn AG.

S-Bahnhof Wedel: DB kündigt Rückkehr des Blindenleitstreifens an

Das Bahnhofsmanagement teilt König mit: „Es tut uns aufrichtig leid, dass Sie eine negative Erfahrung gemacht haben, und wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.“

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Unternehmen sei sich der Bedeutung von barrierefreien Lösungen bewusst und lege großen Wert darauf, dass alle Kunden sich sicher und komfortabel bei der Nutzung der Bahn bewegen könnten.

Zudem bedankt sich das Bahnhofsmanagement Hamburg ebenfalls dafür, „dass Sie uns darauf aufmerksam gemacht haben.“ Diese Rückmeldung helfe dabei, die Servicequalität zu verbessern.

Wedel: Volker König hat Preise für seine Erfindungen erhalten

Der Wedeler Volker König setzt sich seit 55 Jahren für die Belange beeinträchtigter Mitmenschen ein. Seit 1962 ist er erblindet und ist als studierter Diplom-Ingenieur für zahlreiche wichtige Erfindungen verantwortlich, die das Leben sehbehinderter Bürger deutlich erleichtert haben.

1994 war etwa auf seine Initiative hin ein bundesweit einheitliches Ampelsystem in Deutschland für sehbeeinträchtigte Menschen eingeführt worden. Er erhielt wegen seines Wirkens zahlreiche Auszeichnungen, darunter das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Das von ihm entwickelte System von ertastbaren Straßennamen in niedriger Höhe an den Masten ist zuletzt von vielen Städten – darunter auch Hamburg – übernommen worden.