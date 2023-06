Hafenfest in Wedel: Großes Familenfest mit Popstar Kamrad an der Elbe

Große Pötte auf der Elbe, buntes Treiben am Willkomm Höft: Das Wedeler Hafenfest geht in diesem Jahr in die 22. Runde.

Wedel Hafenfest in Wedel: Große Party mit Popstar an der Elbe

Wedel. Zwei Bühnen, jede Menge Live-Musik und Angebote zu Land und zu Wasser – Das 22. Wedeler Hafenfest am Schulauer Hafen hat von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, wieder ein umfassendes Programm zu bieten.

Das maritime Familienfest am Schulauer Hafen und auf der Wiese am Willkomm Höft ist alljährlich ein Publikumsmagnet für die Menschen im Kreis Pinneberg, Zehntausende kommen jährlich an die Elbe. Auch in diesem Jahr können die Besucherinnen und Besucher sich auf drei Tage Musik und vielfältige Angebote Wedeler Vereine und Verbände freuen.

„In diesem Jahr wird es wieder ein Fest für die ganze Familie geben, mit allem, was das Herz begehrt“, sagt Claudia Reinhard, Geschäftsführerin von Wedel Marketing. „Von Freitag- bis Sonntagabend werden die Wiese beim Willkomm Höft und die Flächen rund um den Schulauer Hafen wieder in eine bunte Veranstaltungsmeile verwandelt.“

Buntes Treiben wie 2022 soll auch in diesem Jahr beim Wedeler Hafenfest auf der Wiese vor der Schiffsbegrüßungsanlage Willkomm Höft herrschen.

Bei Vorbereitung und Umsetzung des Hafenfestes werde großer Wert darauf gelegt, die Wedelerinnen und Wedeler ins Boot zu holen, so Reinhard. „Auch in diesem Jahr sind fast 30 Wedeler Vereine dabei, zudem treten mehrere Wedeler Bands, Chöre sowie Kinder- und Jugendtanzgruppen auf beiden Bühnen auf.“

Wedels Bürgermeister Kaser wird das Hafenfest eröffnen

Den Auftakt zum 22. Hafenfest auf der Famila-Kulturbühne am Freitag, 30. Juni, macht die Band Plans on Telling von 18 Uhr an. Von 20 Uhr an folgt Selfish, den Abschluss bildet die Lehrerband der Musikschule.

Auf der zweiten Bühne startet das Programm um 20 Uhr mit der Band Just for Fun. Um 21 Uhr wird das Hafenfest offiziell von Bürgermeister Gernot Kaser eröffnet. Um 24 Uhr startet die offizielle Aftershow-Party im Schuppen1. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr gleich an zwei Tagen statt, nämlich am Freitag und Sonnabend, 1. Juli.

Wedeler Bands und Tanzgruppen stehen beim Hafenfest auf der Bühne

Am Sonnabend startet das Programm bereits um 12 Uhr. Gleich zwölf Stunden Programm wird an diesem Tag auf der Famila-Kulturbühne geboten. Unter anderem sind das Tanz- und Gymnastikstudie am Roland, der Spitzerdorf-Schulauer Männergesangverein, Schülerbands, Green Chili, die Coverband Nowhere Man und Sam T. N. & The Mass dabei.

Auf der Stadtsparkassen-Hauptbühne beginnt das Programm eine Stunde später, moderiert von Horst Hoof vom NDR. Den Auftakt macht der Programmpunkt „Wedel live! Eine Stadt stellt sich vor“. Anschließend gibt es Vorführungen des Wedeler TSV, der Tanzschule Riemer, der Cheerleader des SC Rist sowie des Tanz- und Gymnastikstudios am Roland. Mitmachen erwünscht.

Wedel: Popstar Kamrad ist Hauptattraktion beim Hafenfest

Um 19.30 Uhr tritt Myle auf und bereitet das Publikum auf den Hauptkünstler des Abends vor. Der ist in diesem Jahr der Singer-Songwriter Kamrad. Der 25-Jährige landete 2022 mit seinem Lied „I Believe“ einen echten Hit, das Stück war wochenlang der meistgespielte Song in den deutschen Radios.

Sänger Tim Kamrad ist der Hauptact beim 22. Wedeler Hafenfest.

Kamrad wird von 21.30 Uhr an auf der Bühne stehen. Damit alle Besucherinnen und Besucher rechtzeitig eintreffen, hat die Lühe-Schulau-Fähre extra eine Sonderfahrt von der anderen Elbseite eingerichtet. Diese fährt um 19.30 ab Lühe los zum Hafenfest. Die Fähre zur Rückfahrt legt um 23.30 Uhr ab.

Wedel: Auch am Sonntag gibt es beim Hafenfest noch Live-Musik

Am Sonntag, 2. Juli, beginnt das Hafenfest-Programm mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der Hauptbühne, im Anschluss wird das Programm von Henrik Hanses vom NDR moderiert. Auch am letzten Tag des Hafenfestes wird auf beiden Bühnen noch einiges geboten. Auf der Hauptbühne tritt das Elbsound Jazz Orchestra auf, im Anschluss, ab etwa 16 Uhr, folg Kultstar Wayne Morris.

Auf der Kulturbühne zeigt die Tanzgruppe von Nancy Gomez ihr Können, gefolgt von Schülerbands der Musikschule und des Johann-Rist-Gymnasiums. Ab 15.45 Uhr gehört die Bühne den Klimafröschen, eine Aktion der S.O.F. Umweltstiftung. Von 16 Uhr an läuten die Nord-Licht-Tones den Abschluss des Hafenfestes ein.

Wedeler Vereine präsentieren sich an und auf dem Wasser

Doch auch abseits der Bühnen wird beim Wedeler Hafenfest einiges geboten. Am Hafen macht der historische Pfahlewer „Oderik von Oederquart“ in Wedel fest, mehrere Börteboote von der Insel Helgoland bieten zudem Touren an.

Ein Highlight beim Hafenfest ist das Entenrennen, das vom Lions Club organisiert wird.

Der Segel-Verein Wedel-Schulau lädt zum Optisegeln im Hafenbecken ein, am Sonnabend- und Sonntagnachmittag können die Besucherinnen und Besucher zudem Probefahrten mit neuen Boots-Modellen unternehmen. Am Sonnabendmittag wird das Wasser im Hafen dann gelb, wenn das dritte Entenrennen des Lions-Clubs um 13.30 Uhr startet.

Wedel: Beim Hafenfest gibt es handsignierte Drucke von Ole West

„Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht“, sagt Claudia Reinhard. Wedel Marketing wird sich ebenfalls auf dem Hafenfest mit einem Infostand präsentieren. Vorsitzender Daniel Frigoni sagt: „Wir laden herzlich dazu ein, auf einen Kaffee und einen Plausch an unserem Stand am Hafenkopf vorbeizukommen.“

Ein besonderes Highlight: Dort gibt es handsignierte, hochwertige Kunstdrucke des Künstlers Ole West, der erst kürzlich seinen 70. Geburtstag feierte. Zudem gibt es diverse touristische Infomaterialien für den nächsten Ausflug in die Umgebung Wedels.