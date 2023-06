nfall Moorrege: Fiat rast in Gegenverkehr – drei Verletzte nach Frontalcrash

Bei einem Unfall in Moorrege (Kreis Pinneberg) sind am Montagnachmittag drei Personen verletzt worden. Sie mussten mit Rettungswagen ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Unfall Moorrege Fiat rast in Gegenverkehr – drei Verletzte nach Frontalcrash

Moorrege. Auf der Pinneberger Chaussee bei Moorrege ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Drei Personen wurden bei dem Frontalzusammenstoß verletzt – eine von ihnen schwer.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 69-Jähriger aus dem Umland mit einem Fiat Transporter die Pinneberger Chaussee in Richtung Moorrege. In Höhe des Unterglinder Weges sei der Fiat laut Zeugenaussagen um 14.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Hier kam es zur Kollision mit drei entgegenkommenden Autos.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den eingeklemmten Fiat-Fahrer aus seinem Fahrzeug befreien. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten 69-Jährigen und zwei Leichtverletzte – die Insassen der Autos aus dem Gegenverkehr – in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Eine Streife der Polizeistation Uetersen nahm den Verkehrsunfall auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe zogen die aufnehmenden Beamten einen Sachverständigen zur Klärung der Unfallursache hinzu.

Die Unfallstelle musste wegen der Aufräum- und Bergungsarbeiten lange gesperrt bleiben.