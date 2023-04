In der Nacht zum Mittwoch waren noch unbekannten Täter in Wedel unterwegs. Sie hinterließen eine Spur er Verwüstung.

Diese Bushaltestelle in Wedel an der Moorwegsiedlung wurde von Randalierern komplett zerstört. Weitere Taten ereigneten sich in der Innenstadt.

Wedel. Randalierer haben in der Nacht zum Mittwoch in Wedel gewütet. Die Polizei spricht von mehreren Sachbeschädigungen an Bushaltestellen im Stadtgebiet. Demnach wurden die gläsernen Rückwände an insgesamt vier Wartestellen komplett zerstört.

Den Polizeiangaben nach sind die Bushaltestellen „Autal“, „Eigenbüttelweg“, „Rebhuhnweg“ und „Hatzburgtwiete“ an der Moorwegsiedlung betroffen.

Polizei Wedel: Randalierer zerstören vier Bushaltestellen in der Innenstadt

An allen Tatorten lagen nur noch kleinteilige Scherben am Boden. Die Glaswände, die Wartende vor Wind und Regen schützen sollen, wurden mit roher Gewalt zerschlagen.

Die Polizei vermutet, dass sich die Tat in den Abendstunden ereignet hat. Wegen der zentralen Lage der Tatorte fragen die Ermittler nun die Öffentlichkeit, wer verdächtige Personen gesehen oder Beobachtungen gemacht hat, um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Taten geben zu können. Hinweise nehmen die Ermittler in Wedel unter der Rufnummer 04103/50180 entgegen.