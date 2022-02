Am Sonntag wählt Wedel. Alle drei Kandidaten sind parteilos. Gibt es trotzdem Empfehlungen der Ratsfraktionen?

Dort hinein wollen die drei Kandidaten für die Bürgermeisterwahl als Amtschef: In das Rathaus in Wedel.

Wahlen Bürgermeisterwahl in Wedel – was die Parteien sagen

Wedel. Alle drei Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Wedel sind parteilos, doch wie positionieren sich die Parteien vor der Wahl am kommenden Sonntag? Die Wedeler CDU etwa hat eine Umfrage unter ihren Mitgliedern gemacht, um ein Meinungsbild für den 6. März zu erhalten. Das Ergebnis fiel zugunsten Niels Schmidts aus, der nach 18 Amtsjahren sechs weitere anstrebt. Und das, obwohl es zuletzt scharfe Kritik aus der CDU gegeben hatte. 71 Prozent stimmten für Schmidt, Gernot Kaser erhielt 19 Prozent der Stimmen, Tobias Kiwitt zehn Prozent. Christian Stolle, der trotz Rückzugs nach fragwürdigen Impf-Aussagen aus juristischen Gründen wählbar bleibt, erhielt keine Stimme.

Bürgermeisterwahl: Das sagen die Wedeler Fraktionen

„An der Mitgliederumfrage der CDU Wedel haben 35 Prozent der 120 Mitglieder teilgenommen. Das entspricht in etwa der allgemeinen Wahlbeteiligung bei der Bürgermeisterwahl“, sagt Vivien Claussen, Stadtverbandsvorsitzende der Christdemokraten. Im Dezember hatte die CDU den Haushaltsentwurf 2022, der mit einer Stimme Mehrheit vom Wedeler Rat beschlossen wurde, noch als „Katastrophenhaushalt“ bezeichnet. Die „Haushaltsprobleme“ ließen sich nicht allein auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, sondern seien ein „Beleg jahrelanger Selbstüberschätzung und Problemverdrängung – sowohl bei der Verwaltung als bei der Kommunalpolitik“, führte Michael Kissig, finanzpolitischer Sprecher der Partei, auf der CDU-Homepage aus. Ein Kurswechsel müsse her.

Passt diese Meinung mit der Wahlempfehlung für Schmidt zusammen? „Man kann nur mit den Damen tanzen, die im Saal sind. In diesem Fall sind es ausschließlich Herren. Einer von ihnen wird Bürgermeister, das heißt: Jeder Wähler muss sich entscheiden. Wer kann Wedel durch schwierige Zeiten führen. Wer kennt sich mit den Themen aus. Welchem der Kandidaten traut man diese Aufgabe in dieser prekären Lage am ehesten zu“, sagt Claussen. Die CDU-Mitglieder hätten eine „deutliche Entscheidung getroffen.“

Das Votum ändere nichts an der Meinung der CDU zum Haushalt. „Die aktuelle Haushaltssituation hat der Bürgermeister aber fairerweise nicht allein zu verantworten. Der Inhalt ist die Summe der Beschlüsse des Rates“, erklärt sie. Claussen kritisiert auch die „strukturelle rot-rot-grüne Mehrheit“, bei der die Einsparbemühungen „gefühlt weniger im Trend“ lägen. Stattdessen gab es enorme Steuererhöhungen. Mitte des Jahres sollen nun die Beschlüsse zum Haushaltskonsolidierungskonzept des Bürgermeisters fallen, Ende des Jahres wird der Haushalt für 2023 aufgestellt.

Bürgermeisterwahl: FDP und Wedeler Soziale Initiative unterstützen keinen Kandidaten

„Mit Niels Schmidt sehen wir die größte Chance auf zukunftsfähige Beschlüsse“, meint die Vorsitzende. Parallel gibt es sechs Erwartungen der CDU an den kommenden Bürgermeister. Wirtschaftliche und kulturelle Stärkung, Zusammenarbeit mit den Fraktionen „als Partner und Berater“, transparente und dialogorientierte Lösung der Finanzprobleme, inklusive „unpopulärer Vorschläge“ zur Haushaltssanierung. Dazu müssten die Strukturen in der Verwaltung dringend, „schnell und reibungslos“ in Zusammenarbeit mit der Politik überarbeitet werden.

Und die anderen fünf Ratsfraktionen? „Als liberale Partei haben wir im Parteivorstand entschieden, keine Wahlempfehlung zu geben und keinen Kandidaten aktiv zu unterstützen“, sagt Wedels FDP-Vorsitzende Nina Schilling. In einem internen Austausch habe es ein „unterschiedliches Meinungsbild“ gegeben. Letztlich ist die „Bürgermeisterwahl, wie der Name schon sagt, die Wahl der Bürgerinnen und Bürger und diese sollten Personen wählen und keine Parteien.“

Die Wedeler Soziale Initiative möchte auch keinen Kandidaten unterstützen. „Dieses obwohl wir aufgrund unseres Bemühens, das Mega-Bauvorhaben Wedel Nord zu stoppen, aktuell nur einen Kandidaten sehen, der hierzu grundsätzlich bereit wäre“, so WSI-Chef René Penz. Gemeint ist Tobias Kiwitt, der für einen autofreien Stadtteil mit besserer ÖPNV-Anbindung plädiert. In den CDU-Erwartungen an den künftigen Bürgermeister „findet sich rein gar nichts zu Klimaschutz, Mobilitätswende und lebenswerte Stadt“. Gerade solche Inhalte, wie etwa eine „sozialgerechte Haushaltskonsolidierung“ müssten jedoch dringend behandelt werden, um die „Infrastruktur in Kultur, Sozialem und Sport“ zu bewahren.

Bürgermeisterwahl: SPD und Grüne geben keine Empfehlung

Eine Empfehlung sprechen auch die Grünen nicht aus. „Wir wünschen uns einen proaktiven Bürgermeister, der unsere Ziele im Herzen trägt und diese mit klarem Kurs und in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Politik sowie unter stärkerer Beteiligung der Bürger umsetzt“, sagt Grünen-Vorstand Petra Kärgel. Einzig die Wahl Stolles, „der leider noch auf dem Wahlzettel steht“, sei ein „No-Go.“ Die Klimaneutralität in Einklang mit einer „lebenswerten, verkehrsberuhigten Stadt“ sind die Themen der Grünen.

Der Linken-Vorsitzende Detlef Murphy meint: „Dass die CDU einen amtierenden Bürgermeister unterstützt, dessen Haushalt sie abgelehnt hat, macht nachdenklich. Von den drei Kandidaten steht Herr Kiwitt unseren Positionen eindeutig am nächsten.“

Die Wedeler SPD hatte die beiden Herausforderer eingeladen. „Hier haben sich die Kandidaten Kaser und Kiwitt persönlich vorgestellt. In der anschließenden Diskussion wurde kein Konsens gefunden. Einige Mitglieder favorisieren Schmidt und einige Herr Kiwitt“, sagt die Vorsitzende Claudia Wittburg. Es gebe daher keine Empfehlung, sollte kein Kandidat im ersten Wahlgang 50 Prozent der Stimmen erreichen, „besprechen wir uns am 8 März, ob und wie wir einen Kandidaten dann offiziell unterstützen.“ Eine Stichwahl wäre am 20. März.