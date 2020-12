Engel-Skizze soll den Wedelern Freude bereiten

Wedel. Die Wedeler Künstlerin Anna Goldmund hat ihrer Stadt und deren Bürgern einen Engel geschenkt. Der strahlt nun von der Mauer vor dem Rathaus, beziehungsweise jeder muss sich schon vorstellen, dass er es täte. Denn dieser Engel existiert nur auf einer Aquarellskizze und vor den Augen derer, die Fantasie haben.

„Den Impuls dazu gab eine Diskussion in einem Online-Forum, in dem Teilnehmende bedauerten, dass in diesem Jahr beliebte Weihnachtstraditionen in der Rolandstadt nicht stattfinden könnten“, erläutert Stadtsprecher Sven Kamin. Und die 49 Jahre alte Künstlerin selbst sagt: „Ich wollte mit meinen Mitteln ein Zeichen setzen und den Menschen in dieser Stadt mit dem religionsübergreifenden Symbol des Engels eine kleine Freude bereiten.“

In Hamburg am Parkhaus der Sinne mitgearbeitet

Ihre ursprüngliche Idee, eine große Engelsdarstellung an der Rathausmauer

anzubringen, musste sie aber verwerfen. „Die Stadt Wedel wollte in Lockdown-Zeiten keine zusätzliche Attraktion und keinen Anziehungspunkt für Spaziergänger schaffen“, sagt Kamin. Also kam das Internet ins Spiel. Goldmunds bereits angefertigte Aquarellskizze steht nun auf der Internetseite der Stadt zum Anschauen und Teilen bereit. „Die Stadt Wedel bedankt sich für das Engagement von Anna Goldmund und wünscht allen ein gutes neues Jahr“, so Sven Kamin.

Anna Goldmund, die in der Vergangenheit auch dem Vorstand des Trägervereins des Reepschlägerhauses angehört und dort selbst ausgestellt hat, arbeitete in Hamburg zuletzt am Parkhaus der Sinne am Hühnerposten mit. Dort hängt über der Einfahrt, umrahmt von drei Kronleuchtern, ein Gemälde, das den Bau des Hamburger Hauptbahnhofes zeigt. Es wird umrahmt von einem Vorhang. Dieses Entrée ermöglicht dem Autofahrer einen Blick durch die Zeit. „Vorbei an zwei Weltkriegen zurück in das Jahr 1905, so sah es damals hier aus“, erklärte Anna Goldmund anlässlich der Umgestaltung des Parkhauses vor zweieinhalb Jahren. Die Hamburger Künstlerin wollte mit dem Gemälde und den Zeichnungen, die im Treppenhaus hängen, den historischen Ort erlebbar machen, an dem das Parkhaus heute steht.