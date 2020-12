Wedel. „Das ganze Prozedere hat sich gelohnt. Wir sind zu einem Ergebnis gekommen.“ Wahre Worte von Manfred Eichhorn (SPD) zum Abschluss der Sitzung des Planungsausschusses am Dienstagabend: Das Gremium beschloss mit großer Mehrheit (zumindest in den meisten Punkten), wie das geplante Neubaugebiet Wedel Nord und dessen Erschließung im ersten Bauabschnitt aussehen soll. Nach jahrelangen Debatten und Patt-Situationen ist nun der Startschuss für das Mega-Projekt gefallen.

Nach langen, von der SPD angeregten interfraktionellen Beratungen hatten sich CDU, SPD, FDP und Linke im Vorfeld auf einen gemeinsamen Antrag geeinigt. Vorgesehen ist hier im ersten Abschnitt der Bau zweier Quartiere mit etwa 500 Wohneinheiten, 192 davon öffentlich gefördert. Einige dieser Wohnungen sollen entlang eines Grünstreifens in Nord-Süd-Richtung liegen, der ebenfalls bereits angelegt werden soll. Während der Marktplatz wohl im südlichen, später zu bauenden Bereich des neuen Wohngebiets verbleiben soll, soll die zweite Kita in den Norden wandern. Dies sei nötig, da die in der Voßhörntwiete geplante Kita nicht für den Bedarf der neuen Nord-Wedeler gedacht ist.

Verlegung der B 431 war gescheitert

Deutlich schärfer war der Ton in der Diskussion um die verkehrliche Anbindung der neuen Quartiere. Die von CDU, SPD, FDP und Linken beschlossene Variante sieht eine von den Investoren finanzierte „Querspange“ zwischen Pinneberger Straße/Steinberg/Flerrentwiete bis zum jetzigen Kreuzungsbereich Voßhörntwiete/Bündtwiete/Bullenseedamm vor – also nördlich des neuen Wohngebiets, auf der Trasse der ehemals geplanten Bundesstraße.

Diese ursprünglich geplante Verlegung der B 431 sollte nicht nur eine Anbindung an Wedel Nord schaffen, sondern auch Entlastung in der Altstadt bringen. Sie scheiterte an rechtlichen Vorgaben (wir berichteten) und wurde bei der Sitzung des Planungsausschusses nun auch formal gekippt. Stattdessen soll auf der vorgesehenen Trasse zwischen Pinneberger und Holmer Straße nach dem Mehrheitswillen der Politik eine kommunale Straße entstehen – die angesichts der angespannten Haushaltslage aber kaum zu finanzieren ist. Dass die Investoren, Rehder Wohnungsbau und die Firma Semmelhaack, sich nun bereit erklärt haben, mit der „Querspange“ einen ersten Abschnitt dieser nördlichen Umfahrung zu bezahlen, gab den Ausschlag, dieser Erschließungsvariante zuzustimmen.

Grüne kritisieren Erschließungsstraße

Noch ein Blick ins geplante Wohngebiet Wedel Nord

Foto: SEMMELHAACK Wohnungsunternehmen / HA

Für WSI und Grüne ist diese Lösung keine gute. Die Wählervereinigung ist grundsätzlich gegen Wedel Nord und die Nordumfahrung. Die Grünen sind zwar sehr für einen schnellstmöglichen Baubeginn des Wohngebiets, allerdings forderten sie die Erschließung über eine Straße, die direkt von Steinberg/Voßhörntwiete aus ins neue Viertel führt. Zunächst habe es für diese Variante auch eine Mehrheit gegeben, so Grünen-Fraktionschef Olaf Wuttke, doch dann habe sich „der Wind plötzlich in Richtung Nordumfahrung gedreht, und dann waren wir natürlich raus“. Seinen Vorwurf, da sei etwas „im stillen Kämmerchen“ ausgehandelt worden, wiesen FDP und SPD entschieden zurück. Manfred Eichhorn (SPD): „Es hat sich einfach eine andere Mehrheit gebildet, das ist so in einer Demokratie!“

Wuttke kritisierte scharf, dass sämtliche Verkehre in den nordöstlichen Teil von Wedel Nord, Anwohner wie Busse, das Viertel über die „Querspange“ zunächst nördlich umfahren müssten, um dann vom westlichen Bereich auf einer Parallelstraße wieder zurückzufahren – „unsinnig“. Zudem sei eine so große Straße durch ein Naturschutzgebiet ökologisch nicht vertretbar. Dem widersprach Martin Schumacher, planungspolitischer Sprecher der FDP: „Wie groß die Straße wird, können wir entscheiden, und zwar ohne dass der Bund uns hineinredet. Tun Sie nicht so, als ob wir heimlich eine Straße von der Dimension der alten geplanten Bundesstraße bauen wollten. Das ist etwas ganz anderes.“

Bürgermeister und Investoren sind froh und erleichtert

Geprüft werden soll laut dem Beschluss des Planungsausschusses auch eine Unterführung der S-Bahn-Linie. Auch das sehen die Grünen äußerst kritisch. Da der Grundwasserspiegel in der Flußaue sehr hoch sei, bedürfe es eines „riesigen, hässlichen Unterführungsbauwerks“ (Wuttke), um die Stabilität zu gewährleisten. Zudem würden Pumpwerke der Aue über lange Zeit das Grundwasser entziehen, „und was Sie da anrichten, können Sie sich gar nicht vorstellen“. Außerdem verlagere sich der Stau dann lediglich um 200 Meter von der Bahnschranke an die Ampelkreuzung in die Pinneberger Straße.

Bürgermeister Niels Schmidt zeigte sich erfreut über den Beschluss: „Ich bin froh, dass die Politik durch eine konstruktive Diskussion und dank einer großen Kompromissfähigkeit mit breiter Zustimmung eine Einigung auf ein Vorgehen bei diesem Großprojekt für Wedel erzielt hat. Das ist das Wesen von Demokratie. Die Entscheidung ist eine wichtige Weichenstellung für die weitere Planung von Wedel Nord.“

Auch die Investoren sind „erleichtert“, wie Hartmut Thede von der Firma Semmelhaack erklärt: „Für Wedel und die Menschen, die modernen und bezahlbaren Wohnraum brauchen, ist dies eine positive Entscheidung.“ Endlich gebe es konkrete Vorgaben, die erwarten ließen, dass „wir in absehbarer Zeit entsprechende Planungen vornehmen und zügig zu weiteren Ergebnissen kommen können“. Der Rat muss noch zustimmen.