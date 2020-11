Wedel. Buttrige Croissants, saftiges Roggenbrot und würzige Brötchen – all das bietet die „Konditorei und Bäckerei Hackradt“ seit 1896. Das Magazin „Der Feinschmecker“ aus dem Hamburger Jahreszeiten Verlag hat das Wedeler Familiengeschäft an der Pinneberger Straße in seiner aktuellen Ausgabe gekürt.

Die Jury hat 500 Bäcker aus Deutschland ausgezeichnet. Warum? Sie verzichten auf Fertigware und wissen genau, was im Teig steckt. Was noch wichtig war? Eine „exzellente Brot- und Brötchenqualität“, kompetente Mitarbeiter und eine authentische Einrichtung im Geschäft, teilte die Redaktion mit.

Nicole und Udo Hackradt waren überrascht von der Auszeichnung

Die Wedeler Traditionsbäckerei erfüllt alle Kriterien – angefangen bei der Dekoration und dem Mobiliar: Vor der Eingangstür hängen Schilder in Schnörkelschrift. Mitten im Raum steht eine breite Glastheke mit Backwaren. Dort liegen herzförmige Kekse mit Marmeladenfüllung, glasierte Rosinenschnecken, knusprige Franzbrötchen und Schokokuchen auf Ofenblechen. In den Regalen liegen große Brotlaibe und Brötchen. Die Wände sind mit kastanienbraunem Holz vertäfelt, erinnern an eine vergangene Zeit. Einzig die Plexiglasscheiben lassen den Kunden visuell in der Gegenwart ankommen; sie dienen zum Schutz vor dem Coronavirus.

Nicole Hackradt arbeitet seit 1994 hinter der Ladentheke und verkauft Brötchen.

Foto: Joana Ekrutt

Das urige Ladenlokal und die Backstube dahinter gehören Nicole und Udo Hackradt. Als die beiden von der Gourmet-Auszeichnung erfuhren, waren sie erstaunt. „Wir waren völlig überrascht, als die Post kam – ausgerechnet wir, wo wir doch ein kleines Licht sind. Es ist toll, so viel positive Resonanz zu erhalten“, sagt Nicole Hackradt.

Die 52-Jährige arbeitet hinter der Ladentheke, kennt viele Kunden. Dass ein Tester in ihren Laden ausgesandt wurde, habe sie nicht mitbekommen. Niemand habe sich merkwürdig verhalten.

Wedeler Bäckerei besteht geheimen Feinschmecker-Test

Stephan Clauss hat die Wedeler Bäckerei für das Gourmet-Magazin „Der Feinschmecker“ getestet.

Foto: Stephan Clauss

Wer also hat die Bäckerei auf den Prüfstand gestellt? Ein ehemaliger Redakteur des Feinschmecker-Magazins, der mittlerweile Rentner ist. Stephan Clauss (68) war in der Jury, die die besten deutschen Bäckereien gekürt hat. Er kannte die Bäckerei schon vorher, hat den Tipp an seine Kollegen weitergereicht und sich selbst durch das Sortiment probiert. Von der Qualität und dem Konditor war der Tester begeistert. Er lobt: „Das ist ein Mann, der sich reinhängt und sehr sauber arbeitet.“

Monatelang sollen die Tester die besten Bäcker gesucht haben. „Viele hundert Tipps haben dazu auch die Leser des Magazins gegeben, die sehr engagiert ihre Favoriten ins Rennen schickten – per Postkarte, Email oder auf Facebook“, teilte das Magazin mit. Die Vorschläge reichten von Bäckereien in Flensburg bis zu denen am Bodensee.

Zu den Siegern gehören nicht nur Traditionsbetriebe wie der in Wedel, sondern auch junge Bäcker, darunter auch die Hamburger Brotmanufaktur Sören Korte, die sich aufs Brotbacken mit Sauerteigen konzentriert. Eine Platzierung gibt es nicht.

Konditor punktet nicht nur mit Traditionsware

Die Hackradts und ihre Mitarbeiter erhalten regelmäßig Auszeichnungen – nicht nur für ihre Teigwaren, sondern auch für die gute Ausbildung vor Ort. Den Kunden ist das nicht neu: Alle Zertifikate hängen in Bilderrahmen über den Wandregalen, füllen die freie Fläche über der Holzvertäfelung und unter der Decke.

Bald wird dort noch ein Rahmen hängen, denn der Konditor ist sehr stolz auf die Ehrung. Er grinst, als er davon erzählt, dass die Feinschmecker-Redaktion ihn im Oktober angerufen hat: Ein Redakteur habe ihm eröffnet, dass er im Rennen um eine neue Auszeichnung sei und zu den besten Bäckern Deutschlands gehören könnte. Gerechnet habe er damit nicht. „Es ist eine schöne Bestätigung“, sagt der Konditor.

Er ist so stolz auf die Bäckerei, dass seine Frau ein Foto vom Ehemann und der Auszeichnung aufgenommen und dann auf Facebook geteilt hat. 120 Likes gibt es schon. Und ganz viele Kommentare, in denen die Bäckerei-Fans das Ehepaar und ihr Team überschwänglich loben.

Bäcker-Ehepaar hofft auf viele neue Kunden

„Herzlichen Glückwunsch! Wir freuen uns immer auf Sonntag mit Euren Brötchen und Croissants“, schrieb eine Nutzerin. Ein anderer postete die Worte „wohlverdiente Anerkennung“ und spendete mit einem Emoji digitalen Applaus.

Nun wünscht sich das Ehepaar, dass das neue Zertifikat weitere Kunden in den Laden bringt. „Wir hoffen, dass noch mehr Menschen in Wedel ihren Weg zu uns finden und nicht immer diesen Fertigmist aus dem Discounter kaufen. Sie sollten lieber da kaufen, wo sie nachfragen können, was drin steckt. Da, wo sie sicher sein können, dass keine Fertigmischung genutzt wurde“, sagt Nicole Hackrat. Zum Beispiel bei ihr.

Seit der Übernahme im Jahr 1994 kommt die Ware aus dem Laden übrigens auch bei den Hackradts mindestens einmal am Tag auf den Teller. Der Duft aus der Backstube begleitet sie bis nach Hause, denn sie wohnen nur einen Stock darüber.