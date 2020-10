Wedel. Da war sie wieder, die Angst. Dass doch noch etwas schiefgehen würde. Dass sie Deutschland verlassen müssten. „Wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen“, sagt Khalil Mahdi; die Ringe unter seinen Augen und denen seiner Frau Israa sprechen Bände.

Dabei waren er und seine Familie tags zuvor voller Vorfreude zum Rathaus gegangen, um die deutschen Pässe zu beantragen – „aber dann hat die Beamtin darauf bestanden, die Namen und Schreibweisen aus den alten, abgelaufenen irakischen zu übernehmen“, sagt Mahdi. Sein Vorname sei dort „Khaleel“ statt „Khalil“ geschrieben, und die Kinder trügen den Vornamen des Großvaters Ibrahim als Familiennamen, nicht den Nachnamen der Eltern, Mahdi – im Irak würden diese Regelungen recht willkürlich alle paar Jahre geändert, es sei reiner Zufall, was da gerade stehe. „Und in allen unseren deutschen Papieren und Unterlagen stehen die Namen anders: in der Einbürgerungsurkunde, in der Anerkennung unserer beruflichen Abschlüsse, in den Zeugnissen der Kinder, überall. Was passiert denn jetzt?“, fragt er verzweifelt.

Nichts ist passiert. Alles ist gut. Endlich. Familie Mahdi, die im Sommer 2014 in Todesangst aus Libyen nach Deutschland flüchtete, ist eingebürgert, und auch die Pässe sind auf dem Weg. Nach nur sechs Jahren – schneller geht es nicht, normalerweise ist die Einbürgerung laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erst nach acht Jahren möglich. Die Mahdis: die Geschichte einer perfekten Integration.

Khalil und Israa Mahdi vor wenigen Tagen mit ihren Einbürgerungsurkunden, deutscher und europäischer Flagge.

Foto: Sven Kamin / Maike Schade

Dass sie so gut gelungen ist, liegt vor allem natürlich an der Familie selbst: Mohammed (10), Ibrahim (14), Shorook (15), Samaa (17), Israa (42) und Khalil (49). „Wir wollten es unbedingt, wollten auf eigenen Füßen stehen und niemandem zur Last fallen, wir wollten hierbleiben. Wir waren immer so und nie so“, sagt der Familienvater und weist erst mit der Hand zackig voran, dann macht er Schlangenlinien. Zusammen mit seiner Frau Israa, die trotz der erlebten Traumata vor und während der Flucht viel jünger aussieht als ihre 42 Jahre, sitzt er auf der roten Couch im Wohnzimmer der Familie. Gemütlich ist es, penibel aufgeräumt, wunderhübsche Details wie goldglänzende Elefanten in Holzrahmen an der Wand geben eine ganz eigene Note. Die Wohnung befindet sich in einem schönen Mehrfamilienhaus in Wedeler Zentrumsnähe. „Es ist die erste Wohnung, die wir selbst gemietet haben“, erzählt Israa Mahdi. Auch das war ihnen wichtig: „Wir sind sehr dankbar, dass die Stadt uns am Anfang Unterkünfte gestellt hat. Aber wir wollen nicht, dass andere mit ihren Steuern für uns bezahlen. Wenn, dann möchten wir Ärmeren helfen“, sagt Khalil. Systematisch haben sie alle Punkte auf der Liste abgehakt: Deutsch lernen, Integrationskursus, Jobsuche, Einbürgerungstest, teilhaben am sozialen und kulturellen Leben in Wedel.

Ganz ohne Hilfe hätten sie das alles – Ehrgeiz, Willen und Disziplin hin oder her - aber nie so schnell geschafft. Doch die Familie hatte tatkräftige Unterstützung: Birgit und Martin Schumacher haben als Betreuer fungiert, bei Behördenangelegenheiten unterstützt, Theater- und Kinovorstellungen besucht, gemeinsame Essen organisiert, auf Elternabende in der Schule begleitet. Martin Schumacher, pensionierter Journalist, ehemaliger FDP-Landtagsabgeordneter und nun Ratsherr in Wedel, erzählt: „Die Caritas hat uns angerufen und gefragt, ob wir nicht eine geflüchtete Familie unterstützen wollen.“ Klar, warum nicht? Sie hätten einen Brief geschrieben, auf Englisch, dann habe die Familie sie für ein persönliches Kennenlernen besucht. Es war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Das sehen auch die Mahdis so: „Das sind so tolle Leute, die Schumachers, alle“, sagt Tochter Sharook. „Sie sind richtig gute Freunde geworden, fast wie eine Familie“, sagt Ibrahim.

In Libyen „wie Prinz und Prinzessin gelebt“

So überschwänglich war der Beginn freilich nicht. „Sie waren zunächst alle zurückhaltend, vor allem die Kinder waren nach der schrecklichen Flucht natürlich traumatisiert“, sagt Schumacher. Davon ist heute – zumindest bei einem flüchtigen Kennenlernen – nichts mehr zu bemerken. Nach und nach trudeln die Kinder während des Gesprächs zu Hause ein; die drei älteren besuchen die Gebrüder-Humboldt-Schule, der jüngste die Albert-Schweitzer-Schule. Alle wirken fröhlich, aufgeschlossen, ausgeglichen – und sehr, sehr wohlerzogen. Fast ein Wunder nach dem, was sie erlebt haben.

Hals über Kopf flieht die Familie im Juli 2014 aus ihrem Zuhause in Libyen, mit nichts als einer Aktentasche voller Dokumente. Schon seit 2010 sei die Lage dort gefährlich gewesen, sagt Khalil, doch die Raffinerie, bei der er arbeitete, versuchte, die Mitarbeiter mit einem doppelten Gehalt zu halten. „Wir haben gewohnt wie der Prinz und die Prinzessin, in einem großen Haus mit Meerblick“, sagt der studierte Chemieingenieur. Doch dann wird sein Vater, ein Ex-General, der seine Meinung offen kundtat, im Irak von IS-Kämpfern getötet, er selbst bekommt Droh-SMS. Und dann kommt der Tag, an dem Milizen an die Haustür hämmern und aus Kalaschnikows in die Luft feuern. „Wir wussten, wir mussten weg.“

Es ist die zweite Flucht – den Irak haben sie Anfang der 2000er verlassen – Krieg, keine Jobs. Mit dem Auto fahren sie 2014 in die libysche Hafenstadt Sabrata, zahlten 6000 Euro an Schleuser und gehen an Bord eines mit 500 Passagieren völlig überfüllten Fischerbootes – als Einzige ohne Rettungswesten, wie sie zu spät bemerken. „Es war gefährlich, ja, aber nicht so gefährlich wie zu bleiben“, sagt Khalil Mahdi leise. Ineinander verschwimmende Tage auf See, in qualvoller Enge, voller Angst, dann bricht an Bord ein Feuer aus. Seenotretter sind gerade noch rechtzeitig zur Stelle, irgendwann geht es irgendwo an Land. Heute weiß Khalil Mahdi, dass es Sizilien war.

Die Familie besteigt einen Zug Richtung Norden. „Wir wollten nach Schweden, dort leben viele Iraker, auch Bekannte von uns. Wir hofften, dort ein gutes Leben führen zu können.“

Irgendwann umsteigen, ein großer Bahnhof, viele Menschen – und der damals erst vierjährige Mohammed ist plötzlich verschwunden. Ein Polizist hilft bei der Suche, und von ihm erfahren sie, dass sie in München sind. München, da klingelt etwas. Deutschland, oder? „Da wollten wir keinesfalls hin. Wir hatten gehört, dass die Leute dort unfreundlich wären, dass es viele Nazis gäbe. Jetzt wissen wir: Das stimmt überhaupt nicht“, sagt Khalil Mahdi mit einem entschuldigenden Lächeln. Anfeindungen oder gar Übergriffe hätten sie nie erlebt, fügt seine Frau hinzu: „Ich denke, das liegt auch daran, wie wir uns verhalten. Wir machen keinen Ärger, wir sorgen selbst für uns, wir gehen auf die Menschen zu. Wir sind eine gute Familie.“

Mohammed wird gefunden, weiter geht es, bis Hamburg, wo sie um zwei Uhr morgens ankommen. Dann können sie nicht mehr. Die Kinder zittern, zwei erbrechen sich. Sie brauchen Hilfe, einen Arzt. Ein Mann empfiehlt ihnen, erst einmal nach Neumünster zu fahren. Sie nehmen ein Taxi, und erst als sie da sind, erkennen sie, dass es sich um eine Asylunterkunft handelt. Drei Wochen bleibt Familie Mahdi dort, dann siedeln sie nach Wedel um.

Es fällt dem Ehepaar sichtlich schwer, seine Geschichte zu erzählen. Nur stockend berichten sie, zu schrecklich sind die Erinnerungen. Sie wollen lieber in die Zukunft blicken, das Jetzt genießen. Denn das ist gut. „Wir haben hier so viele Freunde, deutsche wie ausländische“, sagen sie. Wedel sei perfekt, gerade mit Kindern. „Selbst jetzt, wo ich gehen kann, wohin ich will, würde ich niemals woanders wohnen wollen“, sagt Israa Mahdi. Auch die Kinder sind vollständig angekommen. Sie sprechen fließend Deutsch, „viel besser als Arabisch, das haben sie schon halb vergessen“, sagt die Mutter, und leichtes Bedauern schwingt in ihrer Stimme mit. Ihre Kultur hat die Familie dennoch nicht aufgegeben: Sie sind Muslime, essen halal, Israa trägt Kopftuch, und der Ramadan ist „die schönste Zeit im Jahr“, wie sie einhellig und mit leuchtenden Augen sagen.

Auch die Weihnachtszeit habe ihren Charme

Die Weihnachtszeit habe durchaus aber auch ihren Charme, fügen sie schmunzelnd hinzu. Kennengelernt haben sie dieses Fest mit dem Ehepaar Schumacher: „Wir haben ihnen die volle Weihnachtsdröhnung verpasst, mit Weihnachtsmärchen im Wedeler Theater, Plätzchen backen und so“, sagt Schumacher lachend. „Es war für uns wichtig, dass die Familie, vor allem auch die Kinder, die deutsche Kultur in all ihren Facetten kennenlernten.“Auch Khalil und Israa haben ihren Platz gefunden: in der Kursana Residenz. Er arbeitet als Altenpfleger, sie als soziale Fachkraft. Eigentlich ist die 42-Jährige Geografielehrerin, ihr Abschluss wurde auch anerkannt. Dennoch müsste sie nochmals studieren, um in Deutschland verpflichtende Inhalte nachzuholen, die im Irak nicht Teil des Studiums waren. Auch Khalil könnte in seinem eigentlichen Beruf arbeiten – wenn er sein zwar gutes, aber noch nicht fehlerfreies Deutsch weiter verbessern würde. „Das hätte bedeutet, dass wir noch länger Geld von den Behörden hätten bekommen müssen, das wollten wir nicht“, erklärt der Chemieingenieur. Und noch einen Grund gibt es, dass er sich für den Job im Seniorenstift entschieden hat: „Ich müsste zur Arbeit nach Hamburg hineinfahren, da gingen jeden Tag zwei, drei Stunden für die Fahrt drauf.“ Auch das möchte er nicht – „ich möchte für meine Kinder da sein, sie in Mathe, Chemie und Physik unterstützen“. Klar, er würde ein Vielfaches verdienen, aber das sei es nicht wert, sagt er: „Wenn wir den Kindern eine gute Zukunft ermöglichen können, ist das Lohn genug.“ Deutsche Väter, so hat er den Eindruck, entscheiden sich da häufig anders.

Und es klappt gut in der Schule, bei allen vieren. Die Zukunft sieht positiv aus. Doch die Angst, sie wird wohl nie ganz verschwinden, sich immer wieder nachts in schlaflosen Nächten und bösen Träumen anschleichen. Das Gute jedoch überwiegt, bei Weitem. Dafür sind die Mahdis dankbar, vor allem der Familie Schumacher. Der Betreuer jedoch winkt ab: „So etwas machst du nicht, um Dankbarkeit zu ernten. Auch uns hat die Zeit mit den Mahdis gutgetan. Es bedeutet auch für uns ein großes persönliches Glück.“