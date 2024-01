Das war‘s: Die letzten Turniersieger von Ellerbek

Ellerbek. 15.20 Uhr in der Tennishalle am Rugenbergener Mühlenweg. Christian von Grolmann wusste genau, was in dem Moment richtig war. Der Oberschiedsrichter beim 48. Ellerbeker Weihnachtsturnier ging zu Finn Lohse und überreichte dem soeben erfolgreichen Gewinner der Herrenkonkurrenz einen Tennisball. „Das ist der Ball, mit dem Du den letzten Punkt dieses Turniers und des letzten Weihnachtsturniers überhaupt gemacht hast“, sagte von Grolmann und betonte damit das Ende einer Turnierära in Ellerbek. (Das Abendblatt berichtete)

Tennis Abschied: Der Herrensieger bekommt den Matchball als Souvenir geschenkt

Der 23-Jährige vom Klipper THC brauchte nicht lange, um zu realisieren, welches Erinnerungsstück an seinen 7:6, 6:2-Endspielerfolg über Friedrich Sommerwerck (Uhlenhorster HC) ihm da ausgehändigt wurde und wollte dieses Kleinod gern noch abgerundet bekommen: „Da müssen aber noch Oberschiedsrichter und Veranstalter drauf unterschreiben“, sagte der Hamburg schmunzelnd.

Für den Studienrückkehrer nach fünf Jahren am College in den USA eine überraschende Dreingabe. „Als ich mich hier angemeldet habe, da wusste ich noch nicht, dass es das letzte große Turnier in Ellerbek sein würde“, sagt ein etwas wehmütiger Lohse, der nun an der Hamburg Schoool of Business Administration (HSBA) in Richtung Masterabschluss Business Development studiert. „Das ist schon sehr schade; ich habe als U12-Junior erstmals hier gespielt und nun gewinne ich das Abschlussturnier.“

Für Damensiegerin Anne Bögner hatte das Ellerbeker Turnier einen festen Platz im Kalender

Auch für Lohses Pendant in der Damenkonkurrenz kam der Abschied vom Turnier überraschend. „Bis ich hier war, wusste ich nicht, dass es mit dem Turnier danach vorbei ist“, sagte Anna Bögner. Die hochgewachsene 21-Jährige aus Hamburg studiert in Tübingen Sportjournalistisk und ist in Ellerbek deswegen für den TC Tübingen an den Start gegangen. „Ich bin jetzt zum vierten oder fünften Mal hier gewesen, und seit meiner Premiere hatte Ellerbek seinen festen Platz in meinem Kalender. Die Atmosphäre ist einfach schon besonders.“

Die letzten Damenfinalistinnen des Ellerbeker Weihnachtsturniers: Siegerin Anna Bögner (2. v. r., TC Tübingen) mit Endspielgegnerin Sarah Loebel (SV Blankenese) sowie dem Orgateam Steffi Schoop, Jörg Hilpert (M.) und Oberschiedsrichter Christian von Grolmann.

Foto: Ulrich Stückler

Die Schöpfer dieses Wohlfühlfaktors sind Steffi Schoop und Jörg Hilpert mit ihrem Helferteam aus Reihen des TCE. Und auch 2023 ist es dem Duo gelungen, den besonderen Geist „ihres Babys“ zu erhalten. „Wir haben seit unserem ersten gemeinsamem Turnier vor elf Jahren eine Liste mit Wünschen der Spielerinnen und Spieler und versuchen immer, alle auch zu erfüllen, auch in diesem Jahr“, sagte Jörg Hilpert.

Konkurrenzturniere machen zuletzt den Ellerbekern die Ausrichtung schwer

Ein Service, der den Machern des Ellerbeker Weihnachtsturnier und dem Ferienturnier im Sommer stets eine große, treue Teilnehmerschar beschert hat. Bis jetzt. „Leider schützt der Verband unseren Termin nicht mehr“, bedauert Hilpert. „Hatten wir im Sommer schon die Kollision mit einem Wettbewerb beim ETV, so gab es nun in Duvenstedt ein gleichzeitig stattfindenden Jugendturnier der Kategorie J-4. Unser eigener Jugendwettbewerb der J2 hatte dadurch plötzlich das kleinste aller Teilnehmerfelder, seit wir die Turniere organisieren.“

So waren die Erwachsenenfelder mit 45 Herren und 26 Damen gut besetzt, in der Jugend fanden dagegen einige ausgeschriebene Konkurrenzen nicht statt. „Das Problem für uns als Ausrichter ist, dass wir im Vorfeld komplett gläsern sind“, sagte Hilpert. „Da melden Jugendliche für drei, vier Turniere gleichzeitig und schauen dann nach Meldeschluss, wo welche Gegner sind und ziehen dann zurück, wie es ihnen passt.“

Die Transparenz bei der Turnierplanung nutzt nur den Spielern; Ausrichter haben Probleme

Bestes Beispiel in diesem Jahr die weibliche U16. Hilpert: „Da hatten wir nach Meldeschluss elf Meldungen, als es aber an die Auslosung gehen sollte, waren nur noch drei übrig. Und schon haben wir das nicht mehr gespielt.“

Ganz ohne Tennis wird es aber für die Co-Organisatorin nicht weitergehen. „Vom 10. bis 17. August 2024 werde ich mit Gerda Sonntag unser Mixed- und Doppelturnier, die Ellerbek Open, ausrichten“, sagt Steffi Schoop. Und Jörg Hilpert? „Ich denke, dass ich nun endlich einmal Zeit haben werde, zu Silvester bei meiner Schwiegermutter am Geburtstagsfrühstück teilzunehmen. Für Tennis gibt es auch andere Termine.“