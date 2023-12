Ellerbeker drehen auf und werfen sich in einen Torrausch

Ellerbek. Die Sympathien zwischen den Oberligahandballern des TSV Ellerbek und ihrem ehemaligen Trainer Tobias Skerka sind immer noch groß. Doch trotz aller Freude beim Wiedersehen in der heimischen Harbig-Halle hatten die Männer des Ellerbeker Trainertrios Tarek Fejry, Matthias Karbowski und Jonas Mecke für Skerka als Trainer des AMTV Hamburg keine Geschenke. Im Gegenteil: Mit einem düpierenden 40:28 (21:12) im Gepäck schickten sie die bislang als Topteam gehandelten Gäste nach Hause.

Handball Oberliga: Bedingungsloses Tempospiel ist das Siegrezept für die Ellerbeker

Hatte es in den ersten 15 Minuten noch nach einer offenen Partie (8:9) ausgesehen, sollten von da an die Hausherren dominieren. „Unsere Marschroute war, konsequent Tempo zu gehen, weil wir wussten, dass wir die breitere Bank haben“, sagte Matthias Karbowski. „Der AMTV war ersatzgeschwächt ohne drei Stammspieler angereist. Besonders ihr rechter Rückraumspieler Tobias Höricke hat ihnen gefehlt; sie sind nun leichter ausrechenbar.“

Die gut besetzte Bank ermöglicht dem TSV Ellerbek viele Wechseloptionen

Dafür haben die Ellerbeker Coaches aus dem Vollen geschöpft. „Schon in der ersten Halbzeit hatten wir neun Feldspieler mit größeren Anteilen, die bereits Zugriff hatten“, sagte Karbowski. „In den letzten 20 Minuten kam auch noch ein Paul Riesner rein, und im rechten Angriff haben wir dann Leo Stippel eine Pause gegönnt und stattdessen Hennes Paulsen auf die Außenposition gesetzt mit Niklas Politz daneben. Alles hat diesmal gut funktioniert.“

In diesem Jahr stehen noch zwei Spiele für den neuen Tabellenzweiten (16:4 Punkte/332:302 Tore) auf dem Programm. Bereits am Mittwoch (20.30 Uhr) steht das Heimspiel gegen das sieglose Schlusslicht HSG Mönkeberg-Schönkirchen an, ehe es am Sonntag, 13 Uhr, zu Tabellenführer MTV Lübeck (16:2/300:261) geht.

„Aber ich warne davor, Mönkeberg auf die leichte Schulter zu nehmen“, mahnt Karbowski. „Die haben mit einer Ausnahme kein Spiel höher als mit fünf Toren verloren. Ich will nicht, dass deren Serie gerade gegen uns reißt.“

Handball Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein, Männer: TSV Ellerbek – AMTV 40:28 (21:12).

Spielverlauf: 0:2, 1:4 (6.), 4:5, 6:5 (10.), 6:7, 8:7 (13.), 8:9 (15.), 14:9 (21.), 18:10 (29.), 21:12 – 23:15 (35.), 24:17 (36.), 29:17 (43.), 34:20 (51.), 38:24 (56.), 40:28.

TSV Ellerbek (Tore): Hennes Paulsen (9/davon 6 Siebenmeter), Lucas Harms (7), Leonhard Stippel und Niklas Benkendorf (je 6), Paul Riesner (4), Lasse Most, Niklas Politz und Lasse Finck (je 2), Sean-Pascal Borgard und Yannick Wrede (je 1).