Zwei starke Torleute: HR steuert auf ein Luxusproblem zu

Halstenbek. Bei den Oberliga-Fußballern der SV Halstenbek-Rellingen „droht“ Trainer Heiko Barthel ein Luxusproblem. Das könnte sich als Segen, aber auch als Fluch erweisen. Von den Torleuten Norman Baese (29) und Mirko Oest (28) ist jedenfalls bekannt, dass sie sich nicht gerne auf die Bank setzen. Als am Wochenende auf dem Jacob-Thode-Platz der Anpfiff der mit 2:2 endenden Partie gegen den HEBC ertönte, hatten sich die Besucher verwundert die Augen gerieben. Mit der Nummer 33 auf dem Rücken erschien Oest zwischen den Pfosten und nicht Stammkeeper Norman Baese. Der nahm wegen einer Erkrankung vermummt auf der Bank Platz.

Fußball Oberliga: Mirko Oest hat während seiner Zeit in Passau den Spielerpass in Halstenbek gelassen

Vor einigen Wochen hat Oest seinen Lebensmittelpunkt in Passau aufgegeben und sich zunächst in Kiebitzreihe niedergelassen. Sein Herz schlägt für HR, das hatte er in den Spielzeiten 2015/16 und 2016/17 sowie von 1. Februar 2019 bis zu seinem 100. Spiel am 25. September 2022 gegen den SC Victoria II (5:0) bewiesen. Nach seinem Abschied schloss er sich keinem anderen Club an, sondern beließ seinen Spielerpass auf der Geschäftsstelle am Thesdorfer Weg.

Kaderplaner Michael Bernhardt kann sich nichts anderes vorstellen, als dass der bei Holsatia/EMTV sportlich groß gewordene Oest nun am Ball bleibt – zumal der aktuelle Zweitkeeper Dustin Reddig ankündigte, sich im Winter neu orientieren zu wollen (Hansa 11?).

Norman Baese hat sich bei HR in der Zeit ohne Oest als feste und verlässliche Größe im Tor etabliert.

Foto: Ulrich Stückler

Der sportliche Leiter Oliver Berndt gibt sich bedeckt. „Die entscheidenden Gespräche mit Mirko stehen noch aus.“ Für Oest selbst stellt sich die Situation nicht ganz unkompliziert dar. „Ich bin nach ein paar Mal Training zwar noch nicht fit, habe aber bis zur Winterpause meine Zusage gegeben. Alles anderes wird sich zeigen. Mir ist total bewusst, dass Norman nur unter der Voraussetzung, Stammspieler zu sein, zu HR gekommen ist. Unruhe will ich auf keinen Fall stiften.“

Sowohl Berndt als auch Bernhardt hatten Oest nach dem HEBC-Spiel zu einem Comeback ohne Fehl und Tadel gratuliert. Bernhardt: „Was zu halten war, hat er gehalten.“ Dasselbe galt diese Saison aber auch für Norman Baese, der in 17 von 18 Partien zum Einsatz kam und mit vielen großartigen Paraden dazu beitrug, dass der Aufsteiger noch über einen gewissen Puffer zur Gefahrenzone verfügt. Heiko Barthel und Torwart-Coach Niklas Marten werden entscheiden, wer in naher und vielleicht auch ferner Zukunft die Nummer 1 A und die Nummer 1 B sein wird. Darum zu beneiden sind sie nicht.

Das Verbandsgericht sperrt Björn Dohrn für drei Spiele; HR sucht Verstärkung für den Sturm

Derweilen hat das Sportgericht ein Urteil nach den Vorkommnissen am 12. November gegen den SC Victoria (1:2) gefällt. Der Halstenbeker Torjäger Björn Dohrn wurde nach Roter Karte für insgesamt drei Partien gesperrt. Beruflich und gesundheitlich bedingt bestritt Dohrn erst elf Partien. Michael Bernhardt trägt dem Rechnung und hat Kontakt zu einem Stürmer mit Regionalliga-Erfahrung hergestellt, der an einem Wechsel Interesse zeigt.