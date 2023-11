Bezirksliga West: SC Egenbüttel nutzt die Patzer der Konkurrenz

Rellinger Bezirksligist siegt locker in Blankenese. Warum der Meisterschaftskampf in der Weststaffel noch sehr spannend wird.

Rellingen. „Vorzüglich.“ Spielermutter Sabine Caniera und Tochter Jennifer (28) genossen den schwarzen Bohnenkaffee am Komet-Kiosk. Die Bezirksliga-Fußballer des SC Egenbüttel mit Verteidiger Daniel Caniera (27/eingewechselt) lieferten das Sahnehäubchen dazu. Durch ihren 4:0 (1:0)-Sieg auswärts über Komet Blankenese haben die Rellinger die Spitze in der Staffel West übernommen, da TuS Osdorf zu Hause gegen Eintracht Lokstedt mit 2:3 gepatzt hat.

Bezirksliga West: In der 77. Minute stellt der SC Egenbüttel die Weichen auf Sieg

Entschieden war die Partie in der 77. Minute, als der insgesamt dreimal erfolgreiche Max Gerckens einen Querpass von Kevin Nehls zum 3:0 verwertete. Noch bevor die Blankeneser den Anstoß ausführten, zeigte der Schiedsrichter Komet-Spieler Max Lehmann wegen eines Fouls an Kevin Mixdorf in der Entstehung des Treffers Gelb-Rot. Als Mixdorf im Strafraum zu Boden gegrätscht worden war, hatte Paul Jürs den fälligen Elfmeter zum 2:0 verwandelt (52.). SCE-Trainer Jörg Repenning führte den Erfolg auf Courage in den Zweikämpfen zurück. Als er sich nach dem Abpfiff ebenfalls einen Kaffee gönnen wollte, war der Ausschank schon geschlossen.

TuS Holstein kann sich als Herbstmeister nicht gegen das schwächste Heimteam durchsetzen

Wie verbarrikadiert waren lange Zeit die Strafräume an der Vogt-Kölln-Straße in Stellingen, dann wurde es zwischen dem HFC Falke und dem bisherigen Tabellenführer TuS Holstein noch munter (1:1). Niclas Schlafke schoss das 1:0 für das tabellarisch schwächste Heimteam der Staffel (77.), wohl nicht aus Abseitsposition, wie der Quickborner Trainer Alexander Koll vermutete. Der Unparteiische überstimmte seinen zuständigen Assistenten, der die Fahne gehoben hatte.

In der Nachspielzeit deutete der andere Linienrichter dann zur Mitte. Die anschließenden Diskussionen drehten sich darum, ob der Ball nach einem abgewehrten Schuss von Baris Ayik tatsächlich erst hinter der Torlinie von Falke-Spieler Christian Blankenburg aus der Gefahrenzone geschlagen worden war. An Koll prallte das Thema an. „Wir nehmen einen Punkt mit, der eines Tages noch wertvoll werden kann.“.

Nächster Quickborner Gegner ist im Spitzenspiel am Sonntag, 26. November, die SV Lieth, die ein aufregendes Derby gegen den FC Elmshorn vor 700 Augenpaaren 4:3 (3:2) gewonnen hatten. Zahlreiche SVL-Fans tanzten und sangen im Clubheim bis in die frühen Morgenstunden. „Vor so einer Kulisse macht Fußball Spaß, auch wenn man nicht gewinnt“, sagte FCE-Coach Seyhmus Atug, der den zweifachen SVL-Torschützen Jan Lüneburg lobte: „Er ist und bleibt ein Unterschiedsspieler.“

Dasselbe trifft auf Jeremy Wachter zu, der zum 3:2 (3:1) des Hetlinger MTV auswärts über Blau-Weiß 96 Schenefeld drei Einschläge beitrug. Ein Eigentor war allerdings auch dabei.

Bezirksliga, Staffel West, 16. Spieltag

Komet Blankenese – SC Egenbüttel 0:4. Tore: 0:1 Gerckens (43.), 0:2 Jürs (52./FE), 0.3, 0:4 Gerckens (77., 80.). Gelb-Rote Karte: Lehmann (Komet/77.).

Blau-Weiß 96 – Hetlinger MTV 2:3. Tore: 0:1, 0:2 Wachter (26., 32.), 0:3 M. Aygün (36.), 1:3 Arth (44.), 2:3 Wachter (71./ET).

SV Lieth – FC Elmshorn 4:3. Tore: 0:1 Ö. Aygün (2.), 0:2 Altergott (12.), 1:2 J. Lüneburg (15.), 2:2 Schuchhardt (24.), 3:2 Lüneburg (38.), 4:2 Duffke (55.), 4:3 Er (66./FE).

HFC Falke – TuS Holstein 1:1. Tore: 1:0 Schlafke (77.), 1:1 Ayik (90.+1).

Staffel Nord

SC Egenbüttel II – Eimsbütteler TV II 0:0.