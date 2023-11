Midlife-Classics: „Hat mal wieder Spaß gemacht in Uetersen“

Uetersen/Hörnerkirchen. Gleich mehrere Versuche unternahm Mike Plohmann vom TC Wedel in jüngster Vergangenheit, um bei den Midlife-Classics des TV Uetersen ganz vorn zu landen. Was ihm am Fourniermühlenweg zuletzt in diesem Sommer und zuvor bei der Turnierpremiere im Winter missglückt war, gelang ihm nun endlich auf den Teppichbelägen der drei Hallen-Austragungsorte in Uetersen, Prisdorf und Hörnerkirchen.

Im Finale der Herren-40-Konkurrenz setzte sich der 42-Jährige in zwei Sätzen gegen den an Position eins gesetzten Dirk Tiedemann vom TC Jesteburg mit 7:5, 6:4 durch. Anschließend flog Plohmann entspannt in den Urlaub nach Wien. Und das mit dem Supergefühl, wertvolle Punkte für die deutsche Rangliste gesammelt zu haben. „Hat mal wieder Spaß gemacht in Uetersen“, sagte der Wedeler Regionalligaspieler, der sich im Finale mit 7:5, 6:4 gegen den topgesetzten Dirk Tiedemann (TC Jesteburg) behauptete.

Midlife-Classics: Mike Plohmann gelang endlich der ersehnte Sieg bei diesem Altersklassenturnier.

Foto: Ha / Pinneberg

TC Ellerau dominiert – Herren 60-Finale fest in Kreis-Pinneberg-Hand

Deutlich überraschender war dagegen der Gesamterfolg von Jan Nerlich (Ellerauer TC) im Feld der Herren 50. Als Ungesetzter gestartet, ließ er alle acht Gesetzten hinter sich und gewann das Finale gegen Peter Neumann (THC Ahrensburg) im Match-Tiebreak mit 6:4, 3:6, 10:4. Generell schien diese Altersklasse fest in der Hand des Ellerauer TC zu liegen, denn Nerlichs Mannschaftskamerad Carsten Rohwer sicherte sich die Nebenrunde.

Ein Finale mit kompletter Beteiligung aus dem Kreis Pinneberg gab es bei den Herren 60. Norman Goßmann (TVU) gelang im Endspiel das, was seinem Mannschaftskollegen Tony Aquilina im Halbfinale verwehrt blieb: Ein Sieg gegen Bernd Willmann vom SuS Waldenau, der als aktueller Hamburger Meister im Freien favorisiert ins Rennen ging. Der in Bönningstedt wohnende und an Nummer eins gesetzte Willmann konnte im Viertel- und Halbfinale jeweils im Match-Tiebreak des dritten Satzes die Oberhand behalten und zog dann seinerseits im Endspiel gegen Goßmann mit 6:3, 2:6, 8:10 knapp den Kürzeren.

TV Uetersen: Lokalmatador Willi Schubsda siegt bei Herren 65

Einen Heimsieg für den TV Uetersen konnte ebenfalls Willi Schubsda bei den Herren 65 für sich verbuchen, auch wenn er von der krankheitsbedingten Absage seines Kontrahenten Manfred Schütt (Harburger SC) profitierte und in den Gruppenspielen nur vier Begegnungen zustande gekommen waren.

Der letzte Aufschlag des Meetings der Kategorie 4 fiel am Finaltag in der Rosentwiete in Hörnerkirchen bei den Frauen. Die wie Plohmann für den TC Wedel spielende Julia Maaß triumphierte im Finale der Damen 30 gegen Anke Möller von der TG Düsternbrook. Im entscheidenden Gruppenspiel setzte sich die 31-Jährige 6:4, 7:6 wie allgemein erwartet durch.

Damen 60: Diesmal gab es kein Uetersener Endspiel

Eher überraschend verlief der Wettbewerb der Damen 60. Kam es im Sommer noch zu einem rein Uetersener Endspiel zwischen Ute Jansen und Manuela Mügge, die diesmal beide jeweils bereits im Halbfinale unterlagen: Jansen gegen Susanne Schneekloth (TuS Berne) sowie Mügge gegen Birgit Feuersenger vom Niendorfer TSV, Letztere errang auch den Turniersieg.

Zufrieden mit dem Ablauf der Veranstaltung zeigte sich Dierk Haartje aus dem Organisationsteam der Classics. „Viele Akteure haben schon jetzt ihr Interesse für das Sommer-Event angezeigt. Und auch Michael Paulsen, Betreiber der kommerziell geführten Halle in Hörnerkirchen, war angetan vom Geschehen auf den vier Courts. Paulsen, der für den SV Hörnerkirchen spielt, schlug bei den Herren 50 auf, hatte aber wenig Glück. Er scheiterte im Achtelfinale an Sven Ostendorf-Scharmbeck (THC von Horn und Hamm) klar mit 1:6, 0:6.

