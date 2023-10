Für den SSV Rantzau wurde es erst nach Top-Spiel „köstlich“

Barmstedt / Pinneberg. Sponsor Milan Vuksic ließ auftischen. Es gab Geschnetzeltes (Huhn) mit Reis. „Köstlich“, urteilten die Landesliga-Fußballer des SSV Rantzau. Was sich in den 90 Minuten vorher abspielte, schmeckte ihnen weniger. Im Titelkampf der Hammonia-Staffel sind sie nach einer 1:4 (0:1)-Heimniederlage gegen Spitzenreiter HSV III ins Hintertreffen geraten.

Barmstedter Torerfolge schienen zunächst nur eine Frage der Zeit zu sein. „Ein 2:1 für uns zur Pause hätte dem Spielverlauf und der Qualität der Chancen hüben und drüben entsprochen“, versicherte Co-Trainer Tobias Thiede. Letztlich kam es nur noch zu einem späten Elfmetertreffer von Lukas Raphael (Foul an Lennart Keßner).

HSV III: Auch Präsident Marcell Jansen traf gegen den SSV Rantzau

Zu den gegnerischen Torschützen zählte auch Marcell Jansen, HSV-Präsident und ehemaliger Nationalspieler. Die Vorfreude auf das Lotto-Pokalspiel am Mittwoch gegen den TSV Sasel (Achtelfinale) bleibt ungetrübt. Wegen der Vorverlegung auf 15 Uhr gab Thiede freiwillig zwei der heiß begehrten Eintrittskarten für das DFB-Pokalspiel des FC St. Pauli parallel gegen Schalke 04 zurück.

Enteilt ist dem SSV vorerst auch der Tabellenzweite Eintracht Norderstedt II, der aber trotz des 4:1 (0:0) auf dem Kunstrasen des Kummerfelder SV nicht restlos überzeugte. „Die erste halbe Stunde waren wir die bessere Mannschaft. Danach sind wir durch eigene Fehler vom Kurs abgekommen“, sagte KSV-Trainer Philipp Obloch.

Auswärtsspektakel für TBS Pinneberg – VfL-Akteur Hoofe wieder verletzt

Blickkontakt hat der Drittletzte zum Nachbarn TBS Pinneberg, der auswärts gegen den FK Nikola Tesla über ein 4:4 (0:2) nicht hinauskam. Lange Zeit lag sogar eine Niederlage in der Luft, ehe Theo Ganitis in der sechsten Minute der Nachspielzeit auch seinen zweiten Elfmeter an diesem Tag – Fouls an Adrian Sousa und Joel Weiß – verwandelte. Danach ertönte sofort der Abpfiff.

Auch in der Bezirksliga rollte der Ball: Ihr sportliches Schicksal verbinden die Fußballer des VfL Pinneberg eng mit den Leistungen von Marinus Hoofe, der als unverzichtbar gilt. Umso härter trifft es den Fünftletzten der Staffel West, dass der junge Spielmacher (21) nun erneut lange Zeit ausfallen wird.

Bezirksliga West: VfL Pinneberg unterliegt Hetlinger MTV mit 0:3

In der Partie am 19. August beim HFC Falke (3:3) war Hoofe am Knie verletzt worden und im Krankenhaus gelandet. Anschließend holten die Kreisstädter in neun Partien nur noch drei Punkte. Aus Hoofes Comeback gegen den Hetlinger MTV (0:3) wurde nun das Drama, dass schon wieder der Krankenwagen vorfuhr.

Teamsprecher Marvin Kiesewetter schildert, was in der 71. Minute passierte: „Marinus ist auf unserem Kunstrasen ohne gegnerische Einwirkung weggeknickt. Danach befand sich seine rechte Kniescheibe nicht mehr da, wo sie hingehört. Er hatte höllische Schmerzen.“ Nach langer Unterbrechung einigten sich beide Teams auf eine Spielfortsetzung, zumal es am HMTV-Erfolg zu diesem Zeitpunkt nichts mehr zu rütteln gab.

TuS Holtein Quickborn II bezwingt SSV Rantzau II klar

Mit demselben Resultat wie die Hetlinger siegte der TuS Holstein auswärts über den SSV Rantzau II. Der Barmstedter Spielertrainer Sascha Berg übte Selbstkritik. „Unsere Einstellung stimmte nicht.“ Das sah auch der Quickborner Coach Alexander Koll so. „Normalerweise müssen wir 8:0 gewinnen.“ Erschwerend für die Gastgeber kam hinzu, dass sich ihr bereits verwarnter Teamgefährte Lars Schulz auf ein Wortgefecht mit einem Gegenspieler einließ – Gelb für Beide, damit Gelb-Rot für Schulz (40.).

Im Bezirksliga-Derby zwischen Union Tornesch II und dem Heidgrabener SV (2:3) blieb alles friedlich. Auf dem Platz nebenan aber erhitzten sich beim Aufeinandertreffen von Union III und Heidgraben II (Kreisliga/1:2) die Gemüter an fragwürdigen Entscheidungen des Unparteiischen.

Die Tornescher Marvin Valera Rojas und Jasper Cornils sahen die Rote Karte. Ihr Trainer Mirko Hermsmeier will, dass auch ein anderer Vorfall nicht unerwähnt bleibt. „Schiedsrichterassistent eins hat Fans von uns Prügel angedroht. Zu dieser Aussage stehe ich 100-prozentig.“

Landesliga, Hammonia-Staffel, 13. Spieltag

SSV Rantzau – HSV III 1:4

Tore: 0:1 Schmalbach (31.), 0:2 Lüttgen (60.), 0:3 Jansen (78.), 1:3 Raphael (90.+1/FE), 1:4 Nikroo (90.+4).

FK Nikola Tesla – TBS Pinneberg 4:4

Tore: 1:0, 2:0 Barbera (17., 38.), 2:1 Saglam (57.), 2:2 Aslanidis (58.), 3:2 Zarei (63.), 3:3 Ganitis (68./FE), 4:3 Barbera (70.), 4:4 Ganitis (90.+6/FE).

Kummerfelder SV – E. Norderstedt II 1:4

Tore: 0:1 Zimmermann (54.), 0:2 Akhner (65.), 0:3 Lüllemann (71.), 0:4 Lukic (89.), 1:4 Özütemiz (90.+2/ET).

Bezirksliga, Staffel West, 13. Spieltag

VfL Pinneberg – Hetlinger MTV 0:3

Tore: 0:1 Dzhevdet (34.), 0:2, 0:3 Wachter (36., 58./FE). Bes. Vork.; Verletzung von Marinus Hoofe (VfL), 20-minütige Spielunterbrechung.

SSV Rantzau II – TuS Holstein 0:3

Tore: 0:1 T. Meyer (25./FE), 0:2 Hüneburg (55.), 0:3 Strunz (62.). Gelb-Rote Karte: L. Schulz (SSV II/40.).

Union Tornesch II – Heidgrabener SV 2:3

Tore: 1:0 Gollnick (3.), 1:1, 1:2 Schümann (15., 71.), 2:2 Pohlmann (76.), 2:3 Brandt (80.).