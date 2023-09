Fußball Landesliga: TBS Pinneberg hilft SSV an die Tabellenspitze

Pinneberg. Und plötzlich Tabellenführer in der Fußball-Landesliga. Das ist die Geschichte des SSV Rantzau, an der in der Hammonia-Staffel TBS Pinneberg ein Kapitel mitgeschrieben hat. Die Kreisstädter haben dem bisherigen Tabellenführer HSV III an der Müßentwiete eine 2:3-Niederlage zugefügt. Die Barmstedter nutzten die Gunst der Stunde auswärts gegen die Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft mit einem 4:3.

Fußball Landesliga: SSV Rantzau macht es nach 4:1 und in Überzahl unnötig spannend

„Doch nichts an unserer Leistung war titelverdächtig“, murrte Co-Trainer Tobias Thiede. Viele im Team hätten sich nicht zu 100 Prozent verausgabt. So wurde es trotz der 4:1-Führung (Marvin-Jay Gibau, Lennart Keßner, Lukas Raphael, Bennet von Schassen) und Gelb-Roter Karte für die Gastgeber ein Zitterspiel. Noch nicht im SSV-Aufgebot stand Ibrahim Cicek, der seine Zelte bei der Kaltenkirchener TS abbrach und seinem jüngeren Bruder Dilhat an die Düsterlohe folgte.

TBS Pinneberg hat sich noch kurzfristig mit Keisuke Ohata verstärkt

Bevor sich das Transfer-Fenster schloss, hatte auch TBS Pinneberg erneut auf dem Spielermarkt zugeschlagen. Vom Ahrensburger TSV kommt der japanische Außenstürmer Keisuke Ohata, der früher für den Meiendorfer SV in der Oberliga kickte. Im Kampf um die Stammplätze, der nun entbrennt, meldete sich auch wieder Daniel Dias Mesquita als Schütze des 2:1 gegen die Mannschaft um HSV-Präsident Marcell Jansen zu Wort. Ein besonderes Kunststück war es aber nicht, den Ball nach der Flanke von Joel Weiß ins leere Tor zu befördern (51.).

Nach einem Pass von Nikolas Aslanidis hatte Adrian Sousa das 1:0 (17.) erzielt, um in der 55. Minute zudem das 3:1 zu köpfen. Am Ende waren die Pinneberger dem 4:2 bei Pfostenschüssen von Theo Ganitis und Sousa näher als der entthronte Spitzenreiter dem Ausgleich.

TBS Pinneberg – Hamburger SV III 3:2. Tore: 1:0 Sousa (17,), 1:1 Nikroo (19.), 2:1 Dias Mesquita (51.), 3:1 Sousa (55.), 3:2 Pfister (65.).

HNT – SSV Rantzau 3:4. Tore: 0:1 M. Gibau (8.), 0:2 Keßner (19.), 1:2 Naj (29.), 1:3 Raphael (44.), 1:4 von Schassen (49.), 2:4 Sawiel (51.), 3:4 Naji (62.). Gelb-Rot: HNT (79.).

