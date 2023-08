Fußball Oberliga: Der Neue bei HR fliegt erstmal um die Welt

Halstenbek. Eine Funktionärstätigkeit im Hamburger Oberliga-Fußball? „Phasenweise ist es ein Vollzeit-Job“, sagt Michael Bernhardt, den die SV Halstenbek-Rellingen Anfang des Jahres als Kaderplaner gewonnen hat. Im Frühsommer hatte der Vater des früheren Co-Trainers Sascha Bernhardt schon ganze Arbeit geleistet und den Aufsteiger mit 14 Zugängen versorgt. Jetzt holte er einen weiteren Offensivspieler dazu.

Fußball Oberliga: Seit Januar hat HR mit Chris Heuermann verhandelt

Das ist Chris Heuermann (26), der sich nach drei Jahren von Union Tornesch verabschiedet hatte. Alle Formalitäten wurden noch rasch erledigt, bevor sich Heuermann auf eine achtwöchige Weltreise begeben hat. Am 15 Oktober will er zurück und der SVHR eine wichtige Hilfe im Abstiegskampf sein. Michael Bernhardt sieht ihn als echte Verstärkung, nachdem schon die bisherigen Tornescher Björn Dohrn, Norman Baese und Jan Eggers am Thesdorfer Weg gut angekommen sind. „Seit Januar stand ich mit Chris in Kontakt. Jetzt bin ich froh, dass es geklappt hat.“

Wegen ihres Urlaubs stehen Dohrn und Eggers im Heimtreffen gegen den USC Paloma weiterhin nicht zur Verfügung. Dafür kehrte Bernhardt Senior von einer Extra-Schicht auf dem Verbandsgelände in Hamburg-Jenfeld mit einer Nachricht zurück, die Trainer Heiko Barthel erfreut.

Mario Riesner hat seine Sperre bereits abgesessen

Nach Roter Karte beim 2:0 über den FC Süderelbe ist Defensivspieler Mario Riesner vor dem Sportgericht mit einer automatischen Sperre, die er gegen den Düneberger SV verbüßt hat, davon gekommen. Barthel reagierte kämpferisch: „Paloma hat Eintracht Norderstedt aus dem Pokal gekegelt. Aber vielleicht mag diese Mannschaft ja unsere Aggressivität und unsere Wiese nicht.“

Schwerer als Riesner traf es zwei Rotsünder des FC Süderelbe (drei Monate und vier Wochen Sperre) und deren Co-Trainer (zwei Spiele Zwangspause plus Geldstrafe). Die Beteiligten mussten viel Sitzfleisch mitbringen. Wegen der zeitraubenden Aufarbeitung des Spielabbruchs beim SC Egenbüttel hatte sich das eigene Verfahren um eine Stunde verzögert.

SV Rugenbergen kann endlich Max Düwel einsetzen

Geduld war auch beim SV Rugen­bergen gefragt. Jetzt aber ist nach Yoshiki Iizuka auch der zweite hochwertige Neuzugang spielberechtigt. Erstmals mit Max Düwel (von TB Berlin) in der Startelf wollen die Bönnungstedter den beim 4:2 auswärts über den FC Süderelbe eingeschlagenen Kurs gegen TuRa Harksheide beibehalten. Ärgerlicherweise konnte sich Düwel mit den neuen Kollegen noch nicht einspielen. Ein zu diesem Zweck vereinbarter Test wurde von den Tornescher und Elmshorner A-Junioren (Spielgemeinschaft Union/Holsatia) abgesagt.

Union will ausgerechnet bei Altona 93 die fünfte Pleite im fünften Spiel vermeiden

Nach einem Trauerfall im engsten Familienkreis gönnt sich Martin Schwabe, Trainer des FC Union Tornesch, noch etwas Abstand vom Fußball. Auswärts gegen Altona 93 erteilen wieder Trainer-Azubi Danilo Veselinovic und Assistenzcoach Christian Ahrens die Kommandos an der Seitenlinie. Die fünfte Niederlage im fünften Spiel vor Augen muss der Abstiegskandidat damit leben, dass Neuerwerbung Hendrik Müller (kam von TBS Pinneberg) aus gesundheitlichen Gründen aufhörte und dass Stürmer Piet Scobel (Außenbandriss) nun eine längere Pause droht.

In der Landesliga (Hammonia-Staffel) stehen TBS Pinneberg (bei Tabellenführer SC Nienstedten), der SSV Rantzau (gegen Nikola Tesla) und der Kummerfelder SV (gegen die ebenfalls noch sieglose HNT) vor wegweisenden Partien.

Landesliga, Hammonia, 5. Spieltag

SC Nienstedten – TBS Pinneberg. Freitag, 19.30 Uhr. HA-Tipp: 3:3.

SSV Rantzau – SSG Nikola Tesla. Sonntag, 15 Uhr. HA-Tipp: 3:1.

Kummerfelder SV – HNT. Sonntag, 15 Uhr. HA-Tipp: 2:1.