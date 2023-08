Fußball Oberliga: Durststrecke hält an, SVR weiter ohne Punkte

Oberliga-Fußballer des SV Rugenbergen erspielen sich beim 0:2 gegen Türkiye viele Chancen. Was in der Offensive schief gelaufen ist.

Bönningstedt. Noch einige Zeit nach dem Abpfiff verharrte Nils Hachmann auf seinem Plastikstuhl. Das 0:2 (0:0) gegen den FC Türkiye musste der Trainer des SV Rugenbergen erst einmal sacken lassen. Drei Runden sind in der Oberliga absolviert und die Bönningstedter Fußballer warten noch immer auf ihren ersten Punktgewinn. Auf diese missliche Situation hat der Club nun mit Neuverpflichtungen reagiert.

Fußball Oberliga: Es ist Verstärkung für den SVR unterwegs, aber es gibt Probleme

Erstens hat der SV Ahlerstedt/Ottendorf (Oberliga Niedersachsen) dem Japaner Yoshiki Iizuka nunmehr die Freigabe erteilt. Hachmann wird den Flügelspieler schon am Freitag beim FC Süderelbe einsetzen. Zweitens holte der SVR den mit seinen Spielern Joe Sherbourne und Mark Zimmermann befreundeten Max Düwel, der für die U 23 des FC St. Pauli und Tennis Borussia Berlin in der Regionalliga spielte. Drittens stocken allerdings die Verhandlungen, die Ligaobmann David Fock mit Fetihspor Kaltenkirchen führt. Der SVR ist nicht bereit, die für Khamzat Gazgiriev geforderte Ablösesumme zu entrichten. Es läuft auf eine Sperre für den russischen Stürmer hinaus.

Bönningstedter können ihre vielen Chancen nicht umsetzen, die Stürmer treffen nicht

Frischen Wind in der Offensive könnte der Drittletzte gut gebrauchen. Nils Hachmann sah „wohl 15 bis 20 Torschüsse“ seiner Mannschaft, aber keinen, der einschlug. Der von ihm als „Torgarant“ eingeschätzte Pascal Haase ließ die besten Möglichkeiten ungenutzt. In der siebten Minute scheiterte der „verlorene Sohn“ an Keeper Tobias Braun, in der 72. Minute brachte er nach einer Maßflanke des eingewechselten Patrick Hoppe nur eine bessere Kopfball-Rückgabe in Brauns Hände zustande. Hachmann lässt aber keine Zweifel an Haase aufkommen. „Wenn der Knoten einmal bei ihm geplatzt ist, wird er wieder zuverlässig treffen.“

Den Wilhelmsburgern reichten ein vernünftiger Angriff über die linke SVR-Abwehrseite und ein Strafstoß nach Foul von Torwart Patrick Hartmann, um die Gastgeber zutiefst zu verunsichern.

Tore: 0:1 Branco (55.), 0:2 Bachir (58./FE).

