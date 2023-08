Tennis Doppelturnier: Sonnabend beginnen die 18. Ellerbeker Open

Tennis Doppelturnier Am Sonnabend beginnen die 18. Ellerbeker Open

Ellerbek. Schlimmer als Wacken kann es ja nicht werden. Und außerdem sind Steffi Schoop, Gerda Sonntag und Silke Horst überaus erfahren mit der Ausrichtung der Ellerbeker Open. Also gibt es kein Vertun: Das Trio will und wird sich die 18. Ausrichtung des traditionellen Doppel- und Mixed-Turniers beim TC Ellerbek vom 5. bis 12. August auch durch eventuelle Wetterkapriolen nicht verderben lassen.

Tennis Doppelturnier: 112 Aktive haben für 72 Paare in neun Konkurrenzen gemeldet

Warum auch? Die drei Organisatorinnen haben für die 112 Spielerinnen und Spieler, die für die insgesamt neun Doppel- und Mixed-Konkurrenzen in insgesamt 72 Paaren gemeldet haben, bestens gesorgt und vorgeplant, sind aber auch bereit, bei Bedarf zu improvisieren.

„Uns steht für den Fall von Regen unsere Halle am Rugenbergener Mühlenweg zur Verfügung“, sagt Schoop, die sich darüber freut, dass erstmals alle Wettbewerbe ausreichend besetzt sind, um ausgespielt zu werden. Besonders bei den jüngeren Klassen ist der Meldezuspruch hoch. „Wahrscheinlich haben die jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmer der vergangenen Jahre in ihrem Umfeld von ihren Erfahrungen bei uns berichtet“, mutmaßt Steffi Schoop über die Ursachen für das bestens gefüllte Turnierfeld. „Und sollte es mit dem Wetter wirklich schlimmer werden, entwickeln wir kurzfristig einen neuen Schlachtplan.“

Die erste Terminplanung gilt bis inklusive Mittwoch, dann wird weitergesehen

Um am Dubenhorst auf alle Unwägbarkeiten reagieren zu können, haben die Organisatorinnen erstmal nur Termine bis Mittwoch inklusive vergeben. Schoop: „Bis dahin wollen wir alle Gruppenspiele der Konkurrenzen absolviert haben, die danach in ihren K.o.-Phasen weitergehen. Donnerstag und Freitag stehen die Halb­finals für die Haupt- und Nebenrunden an; der Sonnabend ist dann wie immer unser Finaltag. Nach den Siegerehrungen folgt dann die beliebte Players Party.“

Damit die üblichen Präsenttüten bei der Siegerehrung auch gut gefüllt sind, haben sich die bewährten Unterstützer Autohaus Tecius & Reimers (finanziell) und die Parfümerie Kaland (Sachpreise) auch dieses Jahr nicht lumpen lassen.

Der Club im Internet: www.tcellerbek.de