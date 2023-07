Fußball Testspiele: VfL überrascht, SVR ist an einem Japaner dran

Fußball Testspiele VfL überrascht mit 3:0, SVR ist an einem Japaner dran

Pinneberg. „Alles halb so wild. Unglückliche Resultate gibt es in der Vorbereitung immer wieder.“ Bei den Oberliga-Fußballern des SV Rugenbergen reagierte Trainer Nils Hachmann auf das 0:3 (0:2) im Auswärtstest gegen den VfL Pinneberg (Bezirksliga West) gelassen. Hachmanns Ansicht nach ließ sein Team, dem acht Kräfte fehlten, Chancen für ein halbes Dutzend Tore ungenutzt.

Fußball Testspiele: Der Name des Gastspielers wurde unter Verschluss gehalten

Sein Können ließ ein japanischer Gastspieler aufblitzen, dessen Namen man nicht durchsickern ließ und den der Coach für die Offensive nun „unbedingt“ verpflichten will. Lobend äußerte er sich über die Pinneberger, die sich dank der Tore des früher in der SVR-Zweiten aktiven Dimitrios Kokaridas (Kopfball/19.) sowie von Ramy Mansour (32.) und Finn Johannsen (60.) für das 0:3 zwei Tage vorher auf dem Kunstrasen von Landesliga-Aufsteiger Eintracht Norderstedt II entschädigten.

Frisch in der Landesliga angekommen ist auch VfL-Nachbar TBS Pinneberg, der dem neu zusammengestellten Oberliga-Aufgebot von Union Tornesch beim 3:0 (3:0) die gegenwärtigen Grenzen aufzeigte. „Viele meiner Spieler waren bisher in der Jugend, der Kreisliga und der Bezirksliga unterwegs. Sie müssen sich noch an die erhöhten Anforderungen gewöhnen“, sagte Union-Trainer Martin Schwabe. Bei TBS schon durchgesetzt hat sich Nikolas Aslanidis (bisher Niendorfer TSV II), dem nach dem 1:0 von William Wachowski (3.) die restlichen Treffer dieser Partie glückten (20., 44.).

SSV Rantzau verzeichnet gegen SV Lieth einen Leistungssprung

Einen deutlichen Leistungssprung machte der SSV Rantzau. Tore von Lennart Keßner (2), Jorrit Thieme, Bennet von Schassen, Marvin Jensen, Mats König und Alexandros Kotzapanagiotou ergaben das 7:1 (3:0) deutliche über die SV Lieth (Bezirksliga), deren 1:4 Moritz Raasch erzielte. Im nächsten Test heute um 19.30 Uhr bei TuRa Harksheide fehlt dem SSV allerdings Keeper Semir Svraka, der sich kurz vor dem Ende wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte abholte.

Der FC Elmshorn (Bezirksliga West) wiederum bezahlte sein Gastspiel beim Eimsbütteler TV (Bezirksliga Nord) nicht nur mit einer 2:6 (1:3)-Niederlage in sengender Hitze, sondern auch mit dem Verlust von Mittelfeldspieler Osman Acar, der eine Platzwunde im Gesicht erlitt und zehn Tage keinen Sport treiben darf. Für den FCE waren Max Keim und Ansar Polat erfolgreich, während Hannes Junge, Philipp Pohlmann (je 2) und Lucas Benn Schütze die Treffer für Bezirksliga-Neuling Union Tornesch II beim 5:1 (2:0) über den SV West-Eimsbüttel zusammentrugen.

Kunstrasen des SC Egenbüttel lockt neugierige Niederländer an

Viel Gutes erzählen die Kicker des SC Egenbüttel über ihren neuen und vergleichsweise pflegeleichten Kunstrasen aus den Niederlanden. Das sprach sich sogar bis zum Marner TV herum, der sich ein künstliches Grün zulegen will und das SCE-Geläuf beim 1:1 auf Platz 3 am Moorweg einer Überprüfung unterzog. Dem Unentschieden nach dem 1:0 von Nico Repenning maß der Rellinger Trainer Jörg Repenning weniger Bedeutung als dem erfolgreichen Comeback von Tobias Veith bei Der Mittelfeldspieler hatte wegen schwerer Verletzungen jahrelang gefehlt.

Blau-Weiß 96 besiegte den TV Haseldorf (Kreisliga) nach Toren von Fabian Arth, Philipp Drews und Laurence Wankel mit 3:0 (3:0).