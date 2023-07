Raiba-Cup 2023: In Hetlingen startet das beliebteste Sommerturnier Pinnebergs

Hetlingen. Am kommenden Freitag, 14. Juli, wird es gegen 20.45 Uhr wieder soweit sein, dass dutzende Hände nach dem Objekt der Begierde greifen. Im Deichstadion des Hetlinger MTV geht es von diesem Montag an fünf Abende lang um den Wanderpokal der Raiffeisenbank Elbmarsch.

Kein Fußball-Sommerturnier im Kreis Pinneberg erfreut sich höherer Beliebtheit als dieses Stelldichein von fünf Teams der Region, das seit 1995 zum 27. Mal ausgetragen wird. Nach den bisherigen Erfahrungen werden zwischen 2000 und 3000 Besucher und Besucherinnen das Eingangstor passieren.

Raiba-Cup 2023: Das beliebteste Sommerturnier im Kreis Pinneberg startet

Hetlingens Bürgermeister Michael Rahn, früher selbst leidenschaftlicher Kicker, rührte vorher kräftig die Werbetrommel. „Schauen Sie sich neugierig in unserem Dorf um, besuchen Sie unsere wunderbare Gaststätte `Elbstil´, gern nach einem Spaziergang am Elbstrand. Und dann genießen Sie die tolle Atmosphäre in unserem Stadion.“

Das hat der Verein überwiegend mit eigenen Mitteln und viel Eigeninitiative ordentlich modernisiert. Nacheinander wurden eine kleine Tribüne errichtet, ein Kunstrasentrainingsplatz gebaut und mit einer Flutlichtanlage ausgestattet, das alte Kassenhäuschen von einem neuen ersetzt sowie eine elektronische Anzeigentafel installiert. Federführend ist stets Michael Kirmse, der sich 2004 ein Häuschen mit Garten in Hetlingen gebaut hatte und sich 2011, als der HMTV-Fußball am Boden lag, zum Abteilungsleiter wählen ließ.

Bei der Abschiedsparty soll es zu Verbrüderungsszenen kommen

Der gebürtige Hesse (54) baute einen Förderkreis und ein starkes Team an Helfern auf. Mit dem einzigen Ziel: „Wir wollen sportlich etwas schaffen und das ganze Dorf dabei mitnehmen.“ Mit dem Aufstieg aus der totalen sportlichen Bedeutungslosigkeit in die Bezirksliga ist das längst gelungen. Begeisterung lösten die Gastspiele des FC St. Pauli (2015, 2022) und von Holstein Kiel (2018) sowie ein Konzert von Lotto Kíng Karl (2016) im Deichstadion aus. Sozial engagiert sich der Verein so, dass sämtliche Spieler der C-Jugend dieses Jahr in den Genuss einer Spanien-Reise kamen.

In seinem Element ist Kirmse, Dockmeister der Hamburger Norderwerft dann immer, wenn es bei der Abschlussparty des „Raiba-Cups“ auch zu Verbrüderungsszenen mit den Spielern und Fans der Teams aus der Nachbarschaft (TSV Holm, TSV Heist, Moorreger SV, TV Haseldorf) kommt.

Viermal gewann der Gastgeber: Wird er dieses Mal vom Thron gestoßen?

Dann spätestens soll die sportliche Rivalität vergessen sein, die zwischendurch ausgeartet war. HMTV-Clubchef Robert Wieber und und Amtsdirektor Frank Wulff werden nicht müde, an die Fairness der beteiligten Teams zu appellieren. Es ist klar, dass alle den viermal nacheinander siegreichen Gastgebern an den Kragen wollen. Das Turnier geht einher mit dem 75. Geburtstag der HMTV-Fußballsparte.

Spielplan: Montag, 18.45: Hetlinger MTV – Moorreger SV, 20.15: TSV Heist – TV Haseldorf; Dienstag, 18.45: TSV Holm – TV Haseldorf, 20.15: TSV Heist – Hetlinger MTV; Mittwoch, 18.45: Moorreger SV – TSV Heist, 20.15: Hetlinger MTV – TSV Holm; Donnerstag: 18.45: TV Haseldorf – Hetlinger MTV, 20.15: Moorreger TSV – TSV Holm; Freitag, 17.45: TSV Holm – TSV Heist, 19.15: TV Haseldorf – Moorreger SV.