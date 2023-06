Football Oberliga: Pirates beenden Hinrunde mit Hitzesieg

Elmshorner gewinnen bei Hamburg Huskies mit 60:0. Spiel endet ungewöhnlich schnell. Warum Coach Schernick früh Platz eins sichern will.

Hamburg/Elmshorn. Die Footballer auf dem Kunstrasen an der Möllner Landstraße, dem Kasim Edebali Field, dürften für das umsichtige Vorgehen der Schiedsrichter dankbar gewesen sein. Angesichts der hochsommerlichen Temperaturen von über 30 Grad, die unter Helm und Rüstung oft deutlich höher sind, nahmen es die Unparteiischen zum Schutz der Aktiven mit der Spielzeitnahme wohl nicht mehr so penibel genau.

Football Oberliga: Das für 15 Uhr angesetzte Spiel endet bereits um 16.50 Uhr

Die Crew in ihren schwarz-weißen Uniformen beendete das um 15 Uhr begonnene Oberligamatch zwischen den gastgebenden Hamburg Huskies und Tabellenführer Elmshorn Fighting Pirates rekordverdächtig früh um 16.50 Uhr, statt sonst zwischen 17.15 und 17.30 Uhr. Möglich gemacht haben dies die Männer von Piratescoach Michael Schernick, die schnell Fakten schufen und für ihren 60:0-Sieg bereits im ersten Viertel mit 27:0 den Grundstein legten.

Aber diese 110 Minuten inklusive Pause genügten den Fans und Beobachtern, um die schon früh in der Saison gewonnene Ansicht weiter zu bestärken: Die Fighting Pirates können sich im Kampf um den Staffeltitel und das Erreichen der Aufstiegs-Play-offs nur noch selber stoppen.

Die Fighting Pirates können sich nur noch selbst schlagen

Doch Michael Schernick bricht seine Zustimmung zu dieser These nach nur wenigen Worten wieder ab – zu viel hat der erfahrene Spieler und Coach schon erlebt. „Naja, die Ravens und die Hurricanes können uns beide in den Rückspielen noch ein Bein stellen“, sagte der Headcoach der Fighting Pirates. „Aber letztlich liegt es nur an unserer Einstellung, wenn wir doch noch den angestrebten Platz eins gefährden. Von daher liegt der Fokus auf jedem einzelnen Spiel, damit wir die nötigen Punkte sammeln und nach der Vorrunde um den Titel spielen.“

Es gilt, sich Platz eins zu sichern und in den Play-offs zwei Heimspiele zu haben

Und dieses Vorhaben wollen die Elmshorner selbstverständlich aus der bestmöglichen Ausgangsposition heraus angehen. Sprich als Staffelerster zuerst auf den Zweiten der Nord-Süd-Staffel zu treffen und dann im Finale Titel und Aufstieg in die Regionalliga zu sichern.

Headcoach Michael Schernick (weißes Shirt) ist bis zur letzten Sekunde voll engagiert am Spielfeldrand und hat auch Kritik anzubringen, wenn seine Spiele bei hoher Führung undisziplinierter agieren.

Foto: Ulrich Stückler

Schernick: „Dafür ist wichtig, dass wir so schnell wie möglich den Sack zu machen, damit wir in den verbleibenden Matches auch unseren Ergänzungsspielern mehr Zeit auf dem Feld geben können, damit sie mehr Spielpraxis bekommen und wir dann effizient mit unseren Formationen noch mehr durchrotieren können. Ritterhude und Osnabrück sind sehr starke und schwer auszurechnende Gegner. Deswegen wollen wir als Staffelerster noch mal zwei Heimspiele haben.“

Hamburg Huskies – Elmshorn Fighting Pirates 0:60 (0:27, 0:7, 0:13, 0:13). Touchdowns für Elmshorn: Lukas Schäfer (3), Maik Sievers, Josh Hartigan, Samuel Zobinou, Johannes Stolzenberg, Leon Grimm und Tom Schäfer (je 1), Sören Becker 6 Zusatzkicks.

Tabelle: 1. Elmshorn Fighting Pirates 8:0 Punkte/214:28 TD-Pkt.), 2. Hamburg Ravens (4:2/55:87), 3. Hamburg Huskies (2:2/28:87), 4. Kiel Baltic Hurricanes II (2:4/72:88), 5. Schwarzenbek Wolves (0:8/90:169).