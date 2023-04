Speedway Motorradsport: Knatternde Kurvenkünstler rasen wieder

MSC Brokstedt eröffnet am 1. Mai die Bundesligasaison im Speedway. Warum am Mikrofon ein Mann aus Moorrege moderiert.

Brokstedt/Moorrege. MSC Brokstedt – der Dino des Motorsports lebt, er ist jugendlicher denn je und seine Ära scheint auch nach vier Jahrzehnten lebhafter, bunter Vereinshistorie nicht zu verblassen. Als im Frühjahr 1970, damals noch unter dem Vereinsnamen Team 70 Neumünster, im nördlichsten Bundesland erstmals über Speedway gesprochen wurde, konnte wohl niemand ahnen, auch nicht Kenner und Enthusiasten der Szene, dass die rasante und ungewöhnliche Motorsportart auch nach so langer Zeit kaum etwas von seinem Glanz und Tempo verlieren würde.

Speedway Motorradsport: Am 1. Mai erwacht der Holsteinring zum Leben

Wenn die Brokstedter Motorsportgemeinde im Kreis Steinburg, deren Fans schon immer größtenteils im Kreis Pinneberg beheimatet sind, am kommenden Montag, 1. Mai, wieder einmal zum Holsteinring aufbricht, wird wie so oft in der Vergangenheit Rennsportfieber entfacht. Einen Kilometer entfernt vom

Ortskern der 2000-Einwohner-Gemeinde findet auf dem 393 Meter langen Oval der Traditionspiste der 40. Saisonauftakt der Speedway-Bundesliga statt. Zum ersten Mal seit dem 3. Oktober 2022 öffnen sich wieder die Eingangstore.

Zum kleinen Jubiläum muss sich der MSC Brokstedt von 14 Uhr an in 14 Läufen mit dem MC Güstrow auseinandersetzen. Die übrigen Bundesliga-Rivalen in Hin- und Rückkampf sind im weiteren Verlauf der Saison noch der MSC Olching aus einem Vorort von München sowie der MC Nordstern Stralsund.

Der Moorreger Michael Schubert ist seit drei Jahren Vorsitzender des MSC Brokstedt

Michael Schubert lebt in Moorrege und führt seit drei Jahren den Vorsitz beim MSC Brokstedt, der heute mehr als 100 Mitglieder hat. Der 54 Jahre alte Schubert, die „Stimme am Holsteinring“, wurde Nachfolger von Helmut Hahn, der zuvor das Amt von Wolfgang Wrage übernommen hatte, der 28 Jahre lang den MSC Brokstedt führte und in diesem Jahr verstorben ist.

Die Stimme am Holsteinring: Der Moorreger Michael Schubert kommentiert seit vielen Jahren die Rennen.

Foto: MSC Brokstedt

Schubert gilt als Speedway-Spezialist und wortgewandter Bahnsprecher, der von vielen Veranstaltern engagiert wird und der zudem in der ersten polnischen Speedwayliga für den AC Landshut am Mikrofon sitzt. Dem Moorreger ist klar: Das Ehrenamt im MSC ist kein leichtes, auch für die anderen Vorstandsmitglieder. Es gibt durchaus häufig mal Rückschläge, die schwierige Zeiten zur Folge haben.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Messerattacke in der Regionalbahn trifft auch die Vereinsmitglieder sehr

Eine ganz bittere Stunde liegt noch gar nicht so lange zurück. Es passierte am 25. Januar in den Nachmittagsstunden, als ein Regionalexpress auf der Fahrt von Kiel nach Hamburg den Brokstedter Bahnhof erreichte. Noch während der Zug hielt, kam es zur Messerattacke eines Mannes, der andere Zugreisende angriff, zwei von ihnen tötete und mehrere Personen schwer verletzte.

Ein schreckliches Ereignis in der ländlichen Abgeschiedenheit Schleswig-Holsteins, das überall im Land Entsetzen auslöste und Fragen aufwarf, wie das passieren konnte. „Ich hatte immer gedacht, dass Brokstedt durch den Motorsport seinen Bekanntheitsgrad erhöhen würde, und dann so etwas“, sagt Schubert. Es sei ein trauriger Schicksalsschlag gewesen, von dem sich Brokstedts Bewohner und auch die Sportler aber nicht haben unterkriegen lassen.“

Nur langsam verblasst der Schrecken des Messerattentats in der Regionalbahn

Mittlerweile gibt es zuversichtliche Blicke in die Zukunft. Und auch die Erinnerungen an das, was einmal war, bestimmt wieder die Gemütslage der Beteiligten und Betroffenen. Schließlich wissen vor allem die Älteren noch ganz genau, was sich zu Glanzzeiten am Holsteinring abspielte. Clubboss Schubert: „Damals las man in den Zeitungen ja häufig Zeilen wie diese: ,Jetzt knattern in Brokstedt wieder die Motoren der Stahlschuhartisten‘“.

Action in der Kurve: Sam Schubert, der Sohn von Michael Schubert.

Foto: MSC Brokstedt

Zu den waghalsigen Heißspornen im Rennsattel gehörten die beiden Bokeler Matthias „Matten“ Kröger (53) und Hans-Otto Pingel (69), damals absolute Topfahrer. Als der MSC Brokstedt 1997 erstmals Deutscher Meister wurde, war einer mit von der Partie, der sein Leben lang für den MSC fuhr: „Matten“ Kröger. 2014 errang der Bokeler mit seinem Heimatverein ein zweites Mal den DM-Titel.

Corona legte ein Jahr lang den Rennbetrieb komplett lahm

Fünf Jahre später triumphierten die Brokstedter erneut – doch dann kam Corona. 2020 ruhte in Deutschland der Rennbetrieb komplett. „Es war eine düstere Situation, wenn einfach nichts mehr geht und vor allem die Fans zu Hause bleiben müssen“, betont Michael Schubert.

Die Lage entspannte sich, als sich 2021 der Gewinn einer weiteren Meisterschaft dazugesellte. Die DM wurde dabei auf der Bahn des MC Güstrow in einem Tagesfinale entschieden, ebenso ein Jahr später in Stralsund. Damals wurde die MSC-Crew Dritter – auch ein beachtlicher Erfolg.

Beim Speedway-Weltfinale 1994 säumten rund 10.000 Fans die Piste des Holsteinrings

Ein sportliches Highlight besonderer Art erlebten die Motorsportfans 1994 beim Speedway-Weltfinale mit internationalen Cracks. Fast 10.000 Fans säumten die Piste. Besucherzahlen, wie sie heutzutage nur noch schwer vorstellbar sind. „Es wäre riesig, wenn wir auf ungefähr 3000 Zuschauer kommen würden“, sagt Clubchef Schubert. „Der Rennbetrieb soll trotzdem endlich wieder richtig zünden. Der Bundesliga-Titel wäre am Ende natürlich die Krönung von allem. Ein Muss ist er für unsere Mannschaft jedoch nicht.“

Speedway in Deutschland – Szene, Technik und Regeln

In Deutschland sind Speedway-Rennen, auch wegen fehlender internationaler Erfolge, eher unbekannt und in den Medien kaum beachtet. Thema Umwelt spielt auch eine Rolle: Abgase und Lärm senken die Popularität, obwohl seit jeher mit Methanol gefahren wird und der internationale Dachverband FIM versucht, den Sport dank neuer Technologien aufzuwerten. Auch hofft man auf mehr Interesse deutscher TV-Sender. Eurosport 2 überträgt immerhin die WM-Läufe des Jahres.Es gibt Deutsche Einzel-Meisterschaften und U-21-Titelkämpfe. Der jährliche deutsche Mannschaftsmeister wird über die Bundesliga-Renntage ermittelt.Die Besonderheit der Maschinen sind Ein­zylinder-Viertaktmotoren (500 ccm, max. 75 PS) mit geringer Baubreite und wenig Gewicht. Die Motorräder müssen weniger als 77 kg wiegen. Als Kraftstoff dient wie gesagt Methanol, das fast rückstandsfrei zu Wasserdampf und Kohlendioxyd verbrennt.Speedway-Motorräder werden ohne Getriebe gebaut. Es gibt nur eine Kupplung zwischen Motor und Hinterrad. Langbahn-Motorräder verfügen dagegen über zwei Gänge, wobei der erste nur zum Start hochgeschaltet wird. Bremsen gibt es nicht beim Speedway, das geschieht nur per Motorbremsung.In den Wertungsrennen reihen sich vier Fahrer hinter dem Startband auf. Hebt sich das Band, geht das Rennen los. Es wird auf dem Oval gegen den Uhrzeigersinn gefahren.In Deutschland gibt es rund 30 Speedway- und Grasbahnen, die in Betrieb sind und wo auch noch gefahren wird. Etwa 75 Fahrer besitzen eine Rennlizenz.