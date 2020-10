Ellerbek. Wie konnte das denn passieren? Eigentlich waren die Oberliga-Handballerinnen des TSV Ellerbek bei ihrem Saison-Auftaktspiel in eigener Halle gegen den Slesvig IF doch auf Kurs gewesen? Nach dem Blitzstart der Gäste von der Schlei (0:3, 1:5, 3:8) hatte sich das Team von TSV-Trainer Jens Molkow wieder gefangen, eine eigene Führung erarbeitet und das Match unter Kontrolle. Scheinbar. Denn am Ende stand gegen die Aufsteigerinnen aus dem dänischen Verein in Schleswig eine ernüchternde wie auch verdiente 19:25 (10:9)-Heimpleite zu Buche.

„Ich bin enttäuscht, aber es ist nun mal, wie es ist“, sagte Jens Molkow merklich konsterniert nach einigen Minuten Bedenkzeit. Noch in der Halbzeitpause hatte er in der Kabine sein Team darin bestätigt, dass es auf dem richtigen Weg sei. „Das lief doch bis dahin wirklich gut für uns. In der Viertelstunde vor der Pause haben wir nur noch ein Gegentor zugelassen“, resümierte der Ellerbeker Trainer. „Wir haben uns in der Abwehrreihe gefunden und richtig gut gestanden. Die Mannschaft sollte einfach so weitermachen.“

Die Gäste beweisen Geduld und verwerten ihre Chancen besser

Ein guter Plan – wenn da nicht neben dem eigenen, aufkeimenden Schlendrian auch noch die Gegnerinnen gewesen wären. Die Schleswigerinnen hatten alles andere vor, als dem TSV ein Gastgeschenk in Form von zwei Punkten da zu lassen. „Slesvig hat genau das getan, was ich mir von meiner Mannschaft gewünscht hätte. Sie haben ihre Angriffe lange und geduldig ausgespielt und dann ihre Chancen auch genutzt“, sagte Molkow. „Wir dagegen haben immer öfter unvorbereitet den Abschluss gesucht. Dazu kamen auch Nachlässigkeiten wie technische Fehler oder ungenaue Pässe.“

Ob seinen Spielerinnen die Puste gefehlt habe, mochte der Coach nicht bestätigen, hatte aber seine Beobachtungen gemacht: „Wir sind in der zweiten Halbzeit keinen Gegenstoß gelaufen.“ Eine Sammlung an Kritikpunkten, die sich die Ellerbekerinnen bis Sonntag zu Herzen nehmen sollten. Dann geht es zum zweiten Team der Handball-Luchse Buchholz-Rosengarten – aktuell 41:15-Sieger über den SV Preußen Reinfeld.