Bönningstedt. Frenetisch bejubelten alle Reservisten, die sich hinter dem eigenen Tor dehnten und streckten, eine gelungene Abwehraktion von Steven Tegeler (60.). Möge den Oberliga-Fußballern des SV Rugenbergen dieses Füreinander erhalten bleiben und kein Neid auf Stammplätze entstehen. Dann winkte ihnen am Ende der Hinrunde tatsächlich die Meisterrunde, nachdem sie auch beim 2:1 (2:0) über den USC Paloma zumindest vor der Pause ein überzeugendes Heimspiel abgeliefert haben.

Mit Neumanns Verletzung verliert das SVR-Spiel an Zug

Der spürbare Bruch im SVR-Spiel kam in der 55. Minute. Rechtsaußen Leon Neumann musste nach einem harten Foul ausgewechselt werden – Fußverletzung. Von da an fehlte den Bönningstedtern einer der wichtigsten Antreiber, der mit seinem Flachpass in die Mitte das 2:0 von Edouard Mesenholl eingeleitet hatte (37.). Als sich die Szene eine Minute später wiederholte und Mesenholl nach Neumanns Flanke wieder zum Schuss gekommen war, flog der Ball über das Tor.

2:0-Torschütze Edouard Mesenholl (l.) verpasst nur eine Minute nach seinem Treffer die Gelegenheit zur 3:0-Halbzeitführung.

Foto: Ulrich Stückler / HA

„Rugenbergen brachte wie erwartet Körperlichkeit ins Spiel, Davon haben wir uns den Schneid abkaufen lassen“, urteilte USC-Co-Trainer Mario „Harry“ Jurkschat (37), der seine aktive Karriere 2014 an der Ellerbeker Straße beendet hatte, auf dem Weg zum Halbzeit-Tee. „Rugenbergen macht das gut“, sagte

Oliver Engl (42), früher sowohl für den SVR als auch für den USC aktiv.

Coach Fischer kommt ohne drei „Helden“ des 7:3 über den HSV III aus

Dabei hatte SVR-Trainer Michael Fischer noch auf drei Protagonisten des 7:3 über den HSV III verzichtet. Jan-Niclas Galke, gegen die Rothosen bester Mann, fand sich damit klaglos ab. „Ich war eine Woche im Dänemark-Urlaub und muss mich jetzt wieder hinten anstellen. Dafür bringe ich absolutes Verständnis auf.“

Ein großes Ärgernis liegt hinter Kevin Beese, dem Fischer im Gegensatz zu Galke noch nicht einmal einen Kurzeinsatz gewährte. Auf dem Weg nach Porto war Beese mit seiner Freundin in Amsterdam zwischengelandet. Dort erfuhr die Begleiterin von zwei Corona-Verdachtsfällen an ihrem Arbeitsplatz. Das Paar zog es vor, den Urlaub abzubrechen und den Heimweg anzutreten.

Beese verzichtete dann auch aufs Training, um die Teamgefährten nicht zu gefährden. Inzwischen liegt ihm

ein negatives Coronatest-Ergebnis vor. An seiner Stelle sorgte diesmal Kapitän Sven Worthmann – schier überall zu finden – für Alarm.

Nicolaj Rörström erzielt Führung mit der Nase

Die 34. Minute, ein kleines Schuss­gewitter im Nieselregen. Worthmann und Neumann prüfen USC-Schlussmann Arne Höfs nacheinander mit knallharten Schüssen. Schließlich gibt es einen Eckball, den Kilian Utcke ins Getümmel tritt. Nicolaj Rörström bekommt die Kugel ins Gesicht, dann liegt der Ball im Netz – 1:0. Rörström deutet auf seine Nasenspitze. „Dahin ist mir der Ball geprallt.“

Mehr als nur eine Nasenlänge hatte Rörström in den Duellen mit Kevin Lohrke, den er nicht eine Sekunde aus den Augen ließ, voraus. Mit hängendem Kopf schlich der frühere SVR-Leistungsträger in der 65. Minute vom Rasen – nichts erreicht, ausgewechselt.

Umso glücklicher wirkte der nach 14 Monaten (Kreuzbandriss) in die Startelf zurückgekehrte Steven Tegeler. „Für den Anfang bin ich zufrieden.“ Als seine Kraft nachließ, übernahm Jan-Niclas Galke Tegelers Part als Innenverteidiger. Kompromisslos schlug und köpfte Galke den Ball aus der Gefahrenzone.

Mehr als der Anschlusstreffer war dem Team aus Winterhude nicht vergönnt. Vergleichsweise mäßige Tagesform zeigte aber auch die SVR-Offensive (Utcke, Hoppe), so dass nach der Pause auch auf der anderen Seite kaum noch Torgefahr entstand.