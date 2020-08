Üben in Corona-Zeiten: Am Freiluft-Schachfeld im Rosengarten haben sich Michael Priedemann, Dietrich Grothkopp, PSC-Pressewart Franz Klein, Gerhard Brückner, Helmut Ewert und Sönke Borchert zum Schachspielen getroffen. Auf den Armen: die drei lange verschollenen und in diesem Frühjahr wiedergefundenen Figuren.