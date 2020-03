Tornesch. „Gezählt habe ich sie nicht, aber es müssen ungefähr 20 gewesen sein. Und die waren alle drin.“

Kjell Ellerbrock kann sich nicht erinnern, jemals einen Elfmeter verschossen zu haben. Dass er nun erstmals einen Strafstoß nicht verwandelte (Außenpfosten), störte den Innenverteidiger nicht besonders. „Ob mit oder ohne Tor von mir. Gewonnen ist gewonnen.“

So war es. Die Oberliga-Fußballer von Union Tornesch haben ihre Durststrecke von elf aufeinanderfolgenden Partien ohne „Dreier“ mit einem 3:1 (1:1)-Erfolg auf dem Kunstrasen des

Tabellenletzten Bramfelder SV beendet. In der 66. Minute hatte Schiedsrichter Gerrit Breetholt ein Handspiel von Melvin Bonewald zum Entsetzen der Gastgeber mit einem Strafstoß geahndet.

Es war nicht das einzige Mal, dass der Student mit Regionalliga-Ambitionen bei den Bramfeldern aneckte. Sieben Minuten vorher hatte er einen kleinen Wutausbruch des Bramfelders Justin Sadownik mit Gelb-Rot bestraft. In der 73. Minute ignorierte er die Proteste von BSV-Keeper Steven Pagenkop, der sich beim Versuch, einen Freistoß von Fabian Knottnerus abzufangen, von Ellerbrock unfair angegangen fühlte. Lennart Dora schaltete in diesem Durcheinander am schnellsten und schoss das 2:1 der Tornescher.

Die Disziplin der Tornescher soll sich bei knappen Entscheidungen auszahlen

Deren Trainer Thorben Reibe zog Parallelen zu gelegentlichen Missetaten der eigenen Schützlinge. „Wir kennen das doch auch aus unserer Erfahrung. Wer permanent über den Schiedsrichter mosert, darf sich nicht wundern, wenn der sich in 50:50-Situationen für die andere Mannschaft entscheidet.“ Reibe hatte an der Ellernreihe mit einer mutigen Aufstellung überrascht. Sechs erfahrene Akteure blieben auf der Bank, stattdessen gab der Coach den A-Junioren Morris von Winckelmann (Angriff) und Jean Patrice Meyer (rechter Verteidiger) den Vorzug. „Erstens haben sie die bessere Fitness. Zweitens hielt ich es für angebracht, mal was zu ändern.“

Nichts verkehrt gemacht. Von Winckelmann überzeugte läuferisch, Meyer hätte nach dem 1:0 von Christian Kulicke (13.) drei Minuten später beinahe das 2:0 geschossen. Da prallte der Ball vom Pfosten ins Feld zurück. Noch besser gemacht vom Trainer: die Einwechselung zur Pause von Lennart Dora, der für mehr Aktivität als Philipp Werning nach vorne sorgen sollte und schließlich sogar als Torschütze glänzte. Genauso war das beabsichtigt. Reibe freute sich. „Der Erfolg gibt mir recht.“ Das 3:1 von Björn Dohrn, der von einem verunglückten Rückpass profitierte, täuschte allerdings nicht darüber hinweg, dass die Tornescher lange Zeit am Rande einer Punkteeinbuße wandelten.

Bramfeld war drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen

Die in 24 Partien erst zweimal siegreichen Bramfelder traten jedenfalls den Beweis an, im Abstiegskampf noch keineswegs aufgesteckt zu haben. Es wäre wohl ein 2:2 geworden, hätte Raoul Bouveron (früher SV Rugenbergen) in der 81. Minute nicht gänzlich frei stehend nur einen laschen Schuss in die Arme von Union-Keeper Norman Baese zustande gebracht.

Machtlos war Baese beim 18-Meter-Schuss von Cedric Stoppel zum 1:1 in der 33. Minute gewesen. „Ich habe den längsten Torschrei aller Hamburger Sportplatzsprecher“, verriet „Manni“ Müller, von Beruf Radiomoderator, in diesem Zusammenhang. Eine weitere Kostprobe seines Enthusiasmus am Mikrofon bei BSV-Torerfolgen blieb den Torneschern in der 48. Minute erspart – Lattenschuss von Bouveron.