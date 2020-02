Hamburg/Ellerbek. Dieser Erfolg der Oberliga-Handballer des TSV Ellerbek ist wohl am besten mit den Schlagworten Nervenstärke, Disziplin und Teamgeist zu umschreiben. Denn nach 17 gespielten Minuten in der Halle an der Scharbeutzer Straße hatte bei 10:4-Führung des gastgebenden AMTV Hamburg wenig auf den späteren 31:29 (15:15)-Sieg der Männer von TSV-Trainer Nico Kibat hingedeutet.

Die Ellerbeker verlieren früh ihren wichtigsten Torschützen

Grund: Neben dem Sechs-Tore-Defizit mussten die Ellerbeker im so wichtigen Duell mit dem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf auch noch den Ausfall ihres Haupttorschützen Hennes Paulsen verdauen. Paulsen, der in Topform die ersten drei Tore für die Gäste zur 3:2-Führung (6.) erzielt hatte, knickte wenig später unglücklich um und musste mit Verdacht auf Außenbandriss das Spiel fortan von außen verfolgen.

Was der Goalgetter dann zu sehen bekam, war ein Team, das nach einigen Schockminuten, die den 4:10-Rückstand mit sich brachten, eine Reaktion zeigte. Gerade einmal zehn Minuten benötigten die Ellerbeker, um mit einem 11:5-Lauf den 15:15-Halbzeitstand herzustellen

„Ein wichtiger Faktor für den Umschwung zu unseren Gunsten war die Umstellung von der 6:0-Abwehr auf eine 3:2:1-Formation“, sagte Coach Nico Kibat. „Diese Taktik hatte sofort gefruchtet, und Jesko Sauerland als Abwehrspitze hat sich dabei mit einer ganz starken Leistung hervorgetan.“ Der an diesem Tag sehr gut aufgelegte Linksaußen wusste aber auch in der Offensive zu beeindrucken. Mit dynamischen Aktionen auf der linken Angriffsseite, drei Feldtoren sowie einer 100-prozentigen Siebenmeterquote (fünf von fünf verwandelt) trug er einen großen Anteil zu diesem wichtigen doppelten Punktgewinn bei.

Yannick Giles füllt nach dem Ausfall von Hennes Paulsen die Lücke im rechten Rückraum und holt neben zwei Toren auch einige Siebenmeter für den TSV Ellerbek heraus.

Foto: Ulrich Stückler

Doch neben weiteren zahlenmäßig auffälligen Torschützen Arnd Sasse und Lasse Finck (je 5) sowie Lasse Most vom Kreis und Jesko Semmelhack auf der Rechtsaußenposition (je vier) wusste Kibat besonders über die Rolle von Yannick Giles Gutes zu sagen. Der zweifache Torschütze hatte nach Paulsens Ausfall dessen Platz im rechten Rückraum übernommen – als Rechtshänder kein einfaches Unterfangen. „Das hat Yannick richtig stark gemacht. Neben seinen beiden Treffern hat er durch den Zug zum Wurfkreis mehrere Siebenmeter für uns herausgeholt“, sagte der TSV-Trainer.

Ein weiter Schlüssel zum Sieg: die eigentlich nur als eine von mehreren Angriffsvarianten gedachte, forcierte Überzahl durch die Herausnahme des eigenen Torhüters. An diesem Tag aber war sie über weite Strecken erfolgreiches Mittel zum Zweck. „Klar, normalerweise wollen wir damit Impulse setzen oder unseren Leistungsträgern Entlastung bringen“, sagte Kibat, „aber wenn wir halt merken, dass unser Gegner damit Probleme hat, dann nutzen wir dieses Mittel natürlich so lange, wie es funktioniert. Wir freuen uns riesig über diesen Sieg, zumal dadurch der direkte Vergleich mit dem AMTV zu unseren Gunsten ausfällt. Das kann am Ende sehr wichtig sein.“