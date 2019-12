Ellerbek. Das Ellerbeker Weihnachtsturnier hat eine lange Tradition. Die 46. Auflage des Tennis-Turniers ist vom 27. Dezember bis 31. Dezember geplant. Seit 2012 sind Steffi Schoop und Jörg Hilpert für die Durchführung verantwortlich. Ruhe und besinnliche Festtage sind für die beiden Organisatoren, des mit über 300 Teilnehmern größten Jugend-Hallenturniers in Norddeutschland eine Illusion.

„Bis Heiligabend kommen bestimmt 100 Telefonanrufe mit speziellen Wünschen und mindestens ebenso viele E-Mails“, berichtet Hilpert über die „Schattenseiten“ eines Turnierleiter-Daseins. In diesem Jahr gab es zudem besondere Schwierigkeiten. Die Austragung stand lange auf der Kippe.

„Wir sind überglücklich, dass wir doch wieder in unserer Halle spielen können“, sagt Jörg Hilpert. Durch einen Wasserschaden war die Tennishalle des TC Ellerbek am Rugenbergener Mühlenweg bis Anfang Dezember gesperrt. „Das Turnier wäre beinahe buchstäblich ins Wasser gefallen“, ergänzte Steffi Schoop.

Ausrichter haben Hallenzeiten in Halstenbek und Pinneberg gemietet

Neben den drei Hallenplätzen in der heimischen Tennishalle haben die Organisatoren zusätzliche Hallenzeiten in Halstenbek und Pinneberg angemietet, um genügend Kapazitäten für die Wettbewerbe in drei verschiedenen Altersgruppen (Junioren/Juniorinnen U12, U14 und U16) zu schaffen.

Meldungen nimmt das Turnierleiter-Duo mit Steffi Schoop/Jörg Hilpert (joerg.hilpert@wtnet.de) entweder per Mail oder direkt auf der Internet-Plattform www.mybigpoint.tennis.de noch bis zum 20. Dezember entgegen. Attraktiv für die Teilnehmer: Für Verlierer der Erstrundenpartien sind Nebenrunden vorgesehen.

Eine erfreuliche Aufwertung der Turnierwoche hat weiterhin Bestand: Das parallel stattfindende Preisgeldturnier für Damen (32er-Feld) und Herren (64er-Feld) ist zum zweiten Mal Teil der neu installierten Turnierserie Nord-Ost presented by Dunlop. Die beiden Konkurrenzen sind mit jeweils 500 Euro dotiert und gehören deshalb in die Kategorie A7.

Mit der Firma TEAMMAKLER konnten die Veranstalter erstmals einen regionalen Sponsor für die Damen- und Herren-Konkurrenzen gewinnen.