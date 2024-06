Elmshorn. Jung, frech, „Gutwetterhund“: Die kleine Hündin mit Schlaf-Faible hockt nach einer Sicherstellung im Tierheim und sucht neue Besitzer.

So jung - und schon ohne Zuhause: Die Mischlingshündin Yuki ist schätzungsweise erst im März dieses Jahres geboren worden, aber nun auf der Suche nach neuen, fürsorglichen Zweiteltern. Momentan ist das Tierheim Elmshorn an der Justus-von-Liebig-Straße ihre Übergangsheimat, nachdem der ehemalige Halter ein behördliches Tierhalte- und Betreuungsverbot auferlegt bekommen hatte.

Die Hunde-Dame ist süß, für einen neuen Besitzer aber möglicherweise auch herausfordernd. Denn: Das laut Tierheim-Mitarbeiter kleine „Monsterchen“, aktuell sieben Kilogramm schwer, hält unter anderem wenig von Privatsphäre.

Tierheim Elmshorn: Yuki braucht zum Schlafen den Ganzkörperkontakt

„Yuki schläft am liebsten mit Ganzkörperkontakt, bei Ihrem Menschen oder einem Artgenossen, auch wenn diese es nicht so toll finden“, heißt es zu den schmusigen Charaktereigenschaften des Mischlings. Yuki, die momentan auf eine Schulterhöhe von 30 Zentimetern kommt, sei laut den Elmshorner Tierheimmitarbeitern eine freundliche junge Hundedame, die jedoch so einige Flausen im Kopf habe und sich die Butter nicht vom Brot nehmen ließe.

Wie jeder andere junge Hund auch müsse sie noch extrem viel lernen, Dinge gezeigt bekommen und auch vieles auf eigene Faust erleben. „Auf ihren Namen hört sie bereits sehr gut und zeigt sich selbst bei einem gewissen Grad an Ablenkung gut abrufbar. Yuki orientiert sich sehr an ihrem Menschen“, sagen die Mitarbeitenden. Yuki möchte stets dabei sein – eine Mitnahme im Auto sei völlig problemlos möglich.

Tierschutz: Mischlingshündin Yuki geht lieber bei gutem Wetter spazieren

Auf anderer Ebene ist sie dann aber doch wieder nicht ganz unproblematisch: Als „Gutwetterhund“ verzichtet Yuki nur zu gerne auf Spaziergänge bei schlechtem Wetter. Bei gutem Wetter hingegen geht sie sehr gerne spazieren und erkundet neugierig die Welt und lässt sich dabei sehr gut an der Leine führen.

Tierheim Elmshorn: Mischlingsdame Yuki ist ein Charakterhund auf der Suche nach einem neuen Zuhause.

Sogar bei den meisten Ablenkungen. Mit einer Einschränkung: Sobald sich Menschen hinhocken, mit der Zunge schnalzen und ein vor Entzückung lieb-seufzendes „Ohhh...“ von sich geben, könne Yuki „nicht lange widerstehen und springt in die Leine“. Mit Artgenossen spielt Yuki sehr gern und wild.

Elmshorn: Mischlingsdame Yuki ist gern frech und setzt ihre Körpermasse gegen andere Hunde ein

Und dabei ist sie frech: „Sie nimmt aber schon jetzt nicht jeden Artgenossen für ‚voll‘ und setzt immer mal frech ihre Körpermasse ein. Sind ihre Artgenossen nicht deutlich und setzen keine klaren Grenzen, nutzt sie das aus und versucht auch generell gerne, aufgestellte Regeln anderer Hunde infrage zu stellen.“ Ärger gehe sie laut den Elmshorner Tierheimmitarbeitern nicht immer aus dem Weg.

Deshalb werde entweder ein Zuhause mit einem Rüden gesucht, mit dem sie gut zurechtkommt und der ihr später körperlich gewachsen sein wird – oder einen Platz als Einzelhund, wo sie nur außerhalb kontrolliert Spielgefährten trifft. Ausgewachsen könnte der Hund bis zu 25 Kilogramm schwer werden. Yuki ist kein Anfängerhund und habe zudem sogar magische Fähigkeiten, wie einst der Entfesselungs- und Zauberkünstler Houdini.

Elmshorn: Wie Houdini – Mischlingshündin Yuki kann Dinge verschwinden lassen

Yuki könne Gegegnstände in Windeseile verschwinden lassen, etwa ein abgelegtes Tuch oder ein kurz zur Seite gelegter Handfeger, die dann nicht zwingend im unversehrten Originalzustand wieder auftauchen. Ganz stubenrein ist die Mischlingsdame ebenfalls noch nicht, wenn der Aufenthaltsort, warm, gemütlich und ruhig ist.

Und draußen sei sie oft zu abgelenkt und „vergisst“ ihre Geschäfte dort zu erledigen. Die genaue Genetik des Hundes bleibt unklar. Wahrscheinlich stecke eine Hunderasse in ihr, „die nicht überall gern gesehen ist“. Eine Vermittlung von Yuki findet nur in die Bundesländer Schleswig-Holstein oder Niedersachsen statt. Interessenten können sich per E-Mail an info@tierheim-elmshorn.de bewerben. Mit einer Selbstbeschreibung, der eigenen Lebenssituation und dem persönlichen Erfahrungsstand zu Hunden.

Telefonischer Kontakt: 04121/84921 zwischen 14.30 und 17.30 Uhr – montags, mittwochs, freitags und sonnabends.