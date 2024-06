Elmshorn. Die Malinois-Hündin ist eine Sportskanone mit anspruchsvollem Charakter. Wer traut sich zu, ihr rassetypisches Temperament zu zügeln?

Das ist kein Hund für Anfänger. Ember, eine eineinhalbjährige Belgische Schäferhündin, braucht eine erfahrene Hand. Denn die tierische Sportskanone ist charakterlich anspruchsvoll, zumal sie vernünftig beschäftigt werden will. Sie kommt direkt aus einem Halterverbot, sitzt nun im Tierheim Elmshorn fest und benötigt ein neues Zuhause, in dem Rassekenntnisse vorhanden sind.

Die 25 Kilogramm schwere Hündin, im Fachjargon der Rasse Malinois zuzuordnen, wurde ihrem alten Halter weggenommen. Gegen ihn wurde ein Tierhalte- und Betreuungsverbot verhängt. Seitdem ist das Tierheim auf der Suche nach einem neuen Halter. Unbedingt notwendig seien Vorkenntnisse und viel Zeit.

Hündin im Tierheim: Malinois Ember braucht eine starke und erfahrene Hand

Denn Ember sei unsicher, wachsam, aber auch ablehnend bei Fremden. Laut Tierheim braucht sie einige Zeit, um mit Menschen warmzuwerden. Bei ihren Bezugspersonen sei sie allerdings lieb, verschmust, loyal und anhänglich. Dort zeige sie, was wirklich in ihr steckt. Ember sei nämlich sportlich, clever und brauche einem Belgischen Schäferhund entsprechende geistige und physische Beschäftigung.

Im Tierheim Elmshorn sitzt gerade die Belgische Schäferhündin Ember fest. Sie braucht einen neuen Halter mit Rassekenntnis, denn sie kommt direkt aus einem Halterverbot. © HA | Tierheim Elmshorn

Kleines Indiz für ihre körperliche Leistungsfähigkeit: Ember überwindet im Tierheim ohne Probleme Zäune mit einer Höhe von 1,8 Meter, wenn diese keinen sicheren Übersprungschutz haben. Eine Wohnung in der Stadt ist deshalb nicht geeignet für die Hündin.

Belgische Schäferhündin: Menschen und andere Hunde sind problematisch für Ember

Hinzu kommt ihr herausforderndes Verhalten. Denn Ember ist nur bedingt verträglich mit Artgenossen, sie nimmt gern Raum ein und verteidigt ihre Ansprüche auch entschieden gegen andere Hunde. Im Großen und Ganzen habe sie aber eine gute „Leinenführigkeit“, orientiere sich sehr an ihrem Menschen.

Da Ember bei unbekannten oder vermeintlich unheimlichen Personen abwehrend reagieren könne, brauche sie Menschen, die ihr vermitteln können, dass sie sich gerne in die zweite Reihe zurückziehen darf statt auf sie loszugehen. Insofern braucht die Hündin eine entschiedene Hand, sie benötige die Sicherheit, dass neue Halter sie so führen können, dass andere Personen nicht durch Ember gefährdet werden.

Zur Sicherheit sei Ember an einen Maulkorb gewöhnt. Allein könne sie nach einer gewissen Zeit der Eingewöhnung wohl bleiben. Noch sei sie davon allerdings schnell gestresst und überfordert. Alles in allem sollten sich nur Menschen bewerben, die Ember in die Spur bringen können.

Vermittlung: Schreiben Sie bei Interesse gerne eine E-Mail an info@tierheim-elmshorn.de mit Ihrer Rufnummer und einer kleinen Beschreibung zu sich selbst. Alternativ erreichen Sie das Tierheim zu den Bürozeiten Montag, Mittwoch, Freitag und Sonnabend von 14:30 bis 17:30 Uhr telefonisch unter 04121/84921.

