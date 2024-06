Pinneberg. Neue Hiobsbotschaft für Autofahrer. Am Thesdorfer Weg führt ein plötzlicher Rohrbruch zu weiteren Behinderungen im Straßenverkehr.

Die Hiobsbotschaften für leidgeplagte Autofahrer in Pinneberg reißen offenbar nicht ab. Neben der noch bis Ende Juli eingerichteten A23-Baustelle und der angekündigten Sperrung der wichtigen Elmshorner Straße bricht nun ein weiteres Puzzlestück der städtischen Verkehrsinfrastruktur weg. Denn wie die Stadt am Dienstag mitteilt, muss nun auch ein Teilstück des Thesdorfer Weges zwischen Richard-Köhn-Straße und Datumer Chaussee für mehrere Tage gesperrt werden.

Grund für die Ad-Hoc-Maßnahme seien dringende Reparaturarbeiten. Ursache ist ein offenkundig größerer Rohrbruch in einer Abwasserleitung, in dessen Folge die Straßenoberfläche in der Nähe eines Schachtes abgesackt ist, so die Verwaltung in ihrer Mitteilung.

Zufahrt zur A23 in Pinneberg wegen Rohrbruch mehrere Tage gesperrt

Der betroffene Bereich sei bereits am vergangenen Sonntag, 16. Juni, abgesperrt worden, um eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmen auszuschließen. Die Reparaturarbeiten sollen noch im Laufe des heutigen Dienstags starten. Wie lange diese Sanierungsmaßnahme dauern wird, ist derzeit noch unklar. Das hänge unter anderem vom Ausmaß des Schadens ab, das noch ergründet werden müsse.

Mehr zum Thema

Zuständig für die Arbeiten sind die Abwasserbetriebe Pinneberg. Während der Bauarbeiten wird der Thesdorfer Weg einseitig in Fahrtrichtung Autobahn 23 gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer werden mittels einer Ampel an der Gefahren- und Arbeitsstelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite vorbeigeführt. Die Bushaltestellen bleiben von der Maßnahme unberührt. Stadtverwaltung und Abwasserbetriebe bitten um Verständnis für die dringend erforderliche Maßnahme.

nib