Pinneberg. Kinder und Jugendliche sind gefragt: Wie sollen die Spiel- und Freizeitflächen im Herzen der Stadt künftig aussehen?

Jetzt sind die Ideen der jungen Pinneberger gefragt. Wie stellen sie sich den Drosteipark in Pinneberg vor? Wie sollen die Spiel- und Freizeitflächen im Herzen der Stadt aussehen? Um diese Fragen geht es bei einem Workshop, zu dem die Verwaltung und der Kinder- und Jugendbeirat (KJB) für Freitag, 21. Juni, einladen.

Vor Ort wird zunächst von 15.30 Uhr an im Drosteipark die Auswertung der Online-Beteiligung präsentiert. Es wird außerdem über Klimaschutzaspekte innerhalb des Parks informiert und Ideen aus der ersten Beteiligung sollen in Kleingruppen weiter ausgearbeitet werden. Eine Anmeldung für den Workshop ist nicht erforderlich.

Pinneberg: Kinder und Jugendlichen können Drosteipark mitgestalten

Die Kinder und Jugendlichen haben während des Workshops die Möglichkeit, Modelle für die denkbare Gestaltung des Spielplatzes und von Aufenthaltsmöglichkeiten innerhalb des gesamten Parks zu bauen. Außerdem werden für die Veranstaltungen einzelne Sport- und Bewegungsstationen aufgebaut, die den Anregungen der Kinder- und Jugendlichen aus der Online-Beteiligung entsprechen. Es wird zudem Informationsstände und interaktive Meinungstools geben.

„Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele junge Pinnebergerinnen und Pinneberger an dem Workshop teilnehmen. Sie haben damit die Chance, aktiv an der Gestaltung des Drosteiparks mitzuwirken“, sagt Bürgermeister Thomas Voerste. „Der Drosteipark ist eine der wichtigsten Naherholungsflächen in Pinneberg, und das in zentraler Lage. Ich halte es deswegen für sinnvoll, die Aufenthaltsqualität dort weiter zu erhöhen“, betont der Bürgermeister.

Kinder und Jugendliche wollen im Drosteipark Klettern und Chillen

Der Workshop ist der zweite Schritt im Rahmen des von den Fachbereichen Stadtentwicklung sowie Bildung, Kultur und Sport durchgeführten Beteiligungsformats für Kinder und Jugendliche. Ziel ist, Meinungen und Informationen zur Nutzung der aktuellen Spiel- und Freizeitflächen zu erhalten und Ideen für die zukünftige Gestaltung des Parks zu entwickeln.

In einem ersten Schritt hatten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von Ende März bis Anfang April in einer Online-Beteiligung die Möglichkeit, anhand von sieben Fragen ihre Sichtweise auf den Drosteipark darzulegen. Dabei war deutlich geworden, dass sich eine Mehrheit der Teilnehmer Möglichkeiten zum Klettern, Schaukeln und für Ballsport wünscht. Auch das Thema Outdoor-Fitness wurde mehrfach genannt. Wichtig sind den Kindern und Jugendlichen auch Sitzmöglichkeiten, wenn möglich überdacht.

Pinneberger Drosteipark soll umgestaltet werden

Das Workshopformat wird federführend durch den KJB mitorganisiert und beworben und durch das Förderprogramm „Demokratie leben“ gefördert. Der Pinneberger Drosteipark befindet sich im sogenannten Stadtumbaugebiet. Für die Umgestaltung stehen Mittel aus der Städtebauförderung des Landes Schleswig-Holstein zur Verfügung. Bereits im Juli 2023 gab es eine Veranstaltung im Drosteipark, bei der die Teilnehmer ihre Wünsche und Ideen einbringen konnten.

Mehr zum Thema

Offenbar wird der Drosteipark von vielen Pinnebergern neben Bahnhof und Fahlt aktuell sogar als Angstraum wahrgenommen. Das ging aus einer Anfrage der Fraktion Buntes Pinneberg an die Stadtverwaltung hervor. Vor allem der Bereich hinter den Hochhäusern im Drosteipark, nahe dem Kinderspielplatz bei der Tischtennisplatte werde besonders im Winter und abends insbesondere von Mädchen und Frauen als gruselig empfunden. Dazu zählt auch der Bereich des Teiches, wo die Sitzgelegenheiten schlecht oder nicht einsehbar seien.