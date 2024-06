Schenefeld. Die Frau war mit dem Hund spazieren, als sie von einem 26 Jahre alten Mann attackiert wird. Die Polizei fahndet nach ihm - mit Erfolg.

Beim Mittagsspaziergang mit ihren Hunden ist eine 64 Jahre alte Frau in Schenefeld Opfer eines Raubüberfalls geworden. Ein 26 Jahre alter Mann riss der Frau ihr Handy aus den Händen und stieß sie zu Boden. Weit kam der brutale Täter allerdings nicht. Die Polizei nahm den Mann nach einer umgehenden Fahndung fest.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat am Donnerstag gegen 12 Uhr an der Straße Borgfelde. Dort war die Frau mit ihren Hunden unterwegs, als sie von einer männlichen Person angesprochen wurde. Der Täter hatte zuvor wohl bemerkt, dass die Geschädigte ihr Handy offen in der Hand hielt.

Attacke in Schenefeld: Brutaler Täter stößt Spaziergängerin zu Boden

Um an das Handy zu gelangen, blieb es nicht beim Ansprechen. Der Täter verwickelte die Frau in eine Rangelei, in deren Folge die 64-Jährige zu Boden fiel. Der Mann ergriff das Handy und flüchtete in Richtung Danziger Straße. Während der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 26-Jähriger durch Einsatzkräfte der Polizeistation Schenefeld im Wurmkamp gestellt werden.

Der Beschuldigte wurde nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft in Itzehoe im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des Vorwurfs des Raubes verantworten müssen. Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die die Raubtat beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummre 04101/2020 entgegen.

