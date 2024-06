Uetersen. In der Nacht attackieren mehrere Täter den Jugendlichen und ziehen ihn gewaltsam ab. Er muss Kette, Tasche und Schuhe herausrücken.

Eine heimtückische nächtliche Attacke hat sich in der Rosenstadt Uetersen im Kreis Pinneberg ereignet. Dort wurde ein 15 Jahre alter Schüler verprügelt, ausgeraubt und verletzt. Das Opfer musste sogar seine Schuhe herausrücken und barfuß nach Hause. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Überfalls.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, hat sich der Vorfall bereits in der Nacht zum Sonntag zugetragen. Demnach war der 15 Jahre alte Schüler gegen 0.30 Uhr auf einem Sandweg der Kastanienallee in der Nähe der Marktstraße unterwegs, als er von mehreren, unbekannten Männern unvermittelt angegriffen wurde.

Attacke in Uetersen: Opfer muss sich bis auf die Schuhe ausziehen

Die Täter machten nicht viel Federlesen, sondern prügelten auf den Jugendlichen ein und raubten ihm auf dem Boden liegend seine Umhängetasche sowie seine Halskette. Zudem zwangen die Kriminellen den 15-Jährigen, seine Schuhe herauszurücken. Die Sneaker des Modells „Nike Air Jordan 4“ nahmen die Täter ebenfalls an sich, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Nach der Tat sucht die Polizei nun Zeugen, die möglicherweise etwas von dem Überfall mitbekommen haben. Die Täterbeschreibung ist etwas vage. Nach Angaben des Opfers werden die Männer lediglich als 1,80 bis 1,90 Meter groß beschrieben..

Polizei Pinneberger sucht Zeugen des Raubüberfalls

Die gegenwärtigen Ermittlungen zu dem Raubdelikt werden von der Kriminalpolizei in Pinneberg geführt. Sachdienliche Hinweise zur Identität der flüchtigen Täter sowie zum Tathergang werden unter der Rufnummer 04101/2020 entgegengenommen.

