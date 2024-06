Wedel. Blackout in vielen Straßen der Stadt. Teilweise blieb die Elektrizität stundenlang gestört. Fehlersuche wird am Donnerstag fortgesetzt.

Plötzlich war der Strom weg, und zwar teilweise stundenlang: In Wedel hat es am Mittwoch in etwa 500 Haushalten einen längeren Blackout gegeben. Laut Auskunft der Stadtwerke sei es gegen 13:50 Uhr zu dem Zwischenfall gekommen. Noch dauere die genaue Ursachenforschung an, aber die Experten gehen davon aus, dass es im Bereich des Steinbergs zu einer Störung an einer 10-Kilovolt-Leitung gekommen ist. Ursache sei vermutlich eine defekte Muffe gewesen.

Die genaue Fehlersuche soll am heutigen Donnerstag erfolgen. Von der Störung seien aber ingesamt etwa 500 Haushalte in mehreren Straßen der Stadt betroffen. Unter anderem blieben Bewohner an der Hanna-Lucas-Straße, am Steinberg, am Buchenweg, Am Redder, am Julius-Leber-Weg und an der Holunderstraße ohne Stromversorgung.

Stromausfall in Wedel: 500 Haushalten über Stunden abgeschnitten

Zudem war auch die Straße Hinter der Kirche, Am Marktplatz, die Reepschlägerstraße, die Gärtnerstraße, Am Riesenkamp, der Wilhelm-Leuschner-Weg, die Wiedestraße sowie der Gertrud-Seele-Weg betroffen. Die Stadtwerke Wedel hätten alles daran gesetzt, die Störung schnellstmöglich zu beheben. So hätten die Monteure umgehend mit der Störungsbeseitigung begonnen, doch es zog sich teilweise.

Mit Hilfe eines Notstromaggregats konnte etwa das Pallitativwohnheim „Humano Care“ an der Gärtnerstraße zügig mit Notstrom versorgt werden. Auch die Feuerwehr half bei dieser Ad-Hoc-Maßnahme mit. Etwa 40 Minuten nach dem Blackout, gegen 14:30 Uhr, konnten dann immerhin etwa 100 Haushalte am Buchenweg und am Steinberg wieder ans Netz.

Stadtwerke Wedel entschuldigen sich für die Panne

Beim Rest der Betroffenen dauerte es: Erst um 16:07 Uhr, also mehr als zwei Stunden nach dem Ausfall, konnten alle betroffenen Haushalte wieder mit Strom versorgt werden. Die Stadtwerke Wedel, so heißt es in einer verschickten Mitteilung, entschuldigen sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten und bitten bei den Kunden um Verständnis.

nib