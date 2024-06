Pinneberg. Beim Abbiegen an der Mühlenstraße erfasst eine 23 Jahre alte Frau mit ihrem Auto den Pedelec-Fahrer. Der Mann wird schwer verletzt.

Zu einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einem Pedelec-Fahrer ist es in Pinneberg gekommen. Der 58 Jahre alte Radfahrer wurde bei dem Crash an der Mühlenstraße schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Den Polizeiangaben von Donnerstag zufolge, war es am frühen Mittwochmorgen zu dem verhängnisvollen Unfall gekommen. Demnach wollte eine 23 Jahre alte Pinnebergerin um 8:01 Uhr auf der Landesstraße 106 mit ihrem VW Polo am Kirchhofsweg abbiegen, als es zu dem schweren Verkehrsunfall gekommen ist.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr die Frau die Mühlenstraße in Richtung Appen, bevor es in Höhe des Kirchhofsweges aus bisher noch ungeklärter Ursache beim Abbiegevorgang zu dem Zusammenprall mit einem entgegenkommenden Pedelec-Fahrer kam. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 58-jährige Pinneberger und verletzte sich schwer.

Das Unfallopfer musste mit schweren Verletzungenvon einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Zum aktuellen Gesundheitszustand des Pinnebergers liegen der Polizei keine Informationen vor. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe ein Sachverständiger zur Unfallstelle beordert.

Polizei Rellingen bittet Zeugen des Unfalls um Mithilfe

Die Polizeistation in Rellingen hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können. Zeugen werden gebeten ihre Beobachtungen unter der Rufnummer 04101/4980 mitzuteilen.

