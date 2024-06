Pinneberg. Ergebnis soll nach „öffentlicher Auszählung“ nachgeliefert werden. Knapp 19.000 Bürger haben bei der Europawahl ihre Stimme abgegeben.

Wieder ist es in Pinneberg zu einer Wahlpanne gekommen: Bei der Nachbereitung der Europawahl ist festgestellt worden, dass am Wahltag 310 Wahlbriefe bei der Auszählung nicht berücksichtigt worden sind. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstagabend mit.

„Wir bedauern das Versehen und haben nach Bekanntwerden umgehend mit der Landeswahlleitung und der Kreiswahlleitung das weitere Vorgehen besprochen. Wichtig ist, dass die Rechtmäßigkeit der Wahl vollumfänglich gewährleistet ist“, sagt Bürgermeister Thomas Voerste zum Fauxpas in seiner Stadt.

Wahlpanne: Pinneberg vergisst 310 Wahlbriefe auszuzählen

Nach Rücksprache mit der Kreiswahlleiterin und der Landeswahlleitung werden die rechtzeitig eingegangenen Stimmen nun öffentlich ausgezählt. Das geschieht am heutigen Mittwoch, 12. Juni, im Sitzungsraum A des Pinneberger Rathauses. Das vorläufige Ergebnis für die Stadt Pinneberg wird anschließend auf der Stadtseite www.pinneberg.de entsprechend aktualisiert. Zur Feststellung des endgültigen Ergebnisses für den Kreis Pinneberg wird der Kreiswahlausschuss am Mittwoch, 12. Juni, 14 Uhr regulär tagen.

Rund 60 Prozent der Wahlberechtigten in Pinneberg – das sind knapp 19.000 Bürger – haben bei der Europawahl am 9. Juni ihre Stimme abgegeben. Die Beteiligung ist damit im Vergleich zu dem Urnengang von 2019 um mehrere Prozentpunkte gestiegen.

19.000 Pinneberger haben bei Europawahl gewählt

Das gestiegene Interesse an der Wahl zum Europäischen Parlament zeigte sich auch an der Tatsache, dass die Verwaltung samt Wahlbüro am Sonntag zahlreiche Anfragen von Bürgern erreichten. „Europa hat einen größeren Stellenwert in der Wahrnehmung vieler Wählerinnen und Wähler erhalten, das ist deutlich zu spüren und das freut mich sehr“, sagt Bürgermeister Thomas Voerste.

Mehr zum Thema

Es ist nicht die erste Wahlpanne in Pinneberg. Im April 2023 hatte das Rathaus Wahlunterlagen zur Kommunalwahl im Mai doppelt versendet. Vor dem Versand der Unterlagen an die Antragsteller konnte allerdings ein Großteil der Zweitausführungen wieder aus dem Verkehr gezogen und vernichtet werden. Auch die zu viel versandten Wahlunterlagen konnten von der Verwaltung wieder eingezogen werden.